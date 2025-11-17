Huawei MatePad Edge : un nouveau 2-en-1 premium arrive aux côtés des Mate 80

Huawei prépare un événement particulièrement chargé pour le 25 novembre en Chine. La marque y dévoilera sa nouvelle série Mate 80, ainsi que le Mate X7, son prochain smartphone pliant. Mais, un troisième produit commence à attirer l’attention : le MatePad Edge, un nouveau 2-en-1 haut de gamme dont plusieurs leakers viennent de révéler des informations clés.

Un 2-en-1 OLED de 14,2 pouces sous HarmonyOS

Selon Digital Chat Station, Huawei s’apprête à lancer une tablette hybride équipée d’un écran OLED de 14,2 pouces, bien plus proche d’un ultrabook que d’une simple tablette. L’appareil reposera sur un chipset Kirin de la série 9000, signe qu’il se positionnera clairement sur le segment premium.

Le MatePad Edge sera compatible avec un clavier détachable et un stylet, et tournera sous HarmonyOS, dans les coloris Moonlight Silver et Space Gray.

De son côté, le leaker UncleShan décrit ce modèle comme une évolution directe du MateBook E, mais revue et corrigée pour s’intégrer à l’écosystème HarmonyOS. Il précise que l’appareil adopte un design à double ventilateur, un détail assez rare sur un 2-en-1 et qui indique que Huawei vise des performances proches d’un PC portable traditionnel.

Configurations haut de gamme et nouvelle identité

Le MatePad Edge serait décliné en deux configurations généreuses : 16 Go + 512 Go et 24 Go + 1 To, une approche qui confirme son positionnement premium. Une version à écran mat serait également prévue, pensée pour limiter les reflets et offrir une meilleure expérience en usage professionnel.

Huawei repositionne ainsi son ancienne gamme MateBook E, lancée initialement sous Windows en 2021 puis suivie du MateBook E Go en 2022. Avec le MatePad Edge, la firme fusionne l’héritage PC de la série avec son écosystème maison, transformant la gamme en une offre 2-en-1 purement HarmonyOS.

Un produit stratégique pour l’écosystème Huawei

Entre son large écran OLED, son architecture Kirin, ses performances thermiques renforcées et l’intégration poussée à HarmonyOS, le MatePad Edge semble vouloir concurrencer directement les Surface Pro et les iPad Pro avec Magic Keyboard.

Huawei cherche visiblement à établir un pont solide entre le monde de la tablette et celui des PC ultraportables, avec un produit qui ne sacrifie ni la mobilité, ni la puissance.