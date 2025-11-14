Accueil » Snapdragon X Elite : Qualcomm teste Android 16 sur ses puces PC

Imagine allumer ton ultraportable et tomber… non pas sur Windows, mais sur Android 16, avec son écran d’accueil familier et ses apps directement optimisées pour un format PC.

Ce n’est plus de la science-fiction : Qualcomm est en train de tester Android 16 sur ses puces Snapdragon X, celles-là mêmes qui équipent aujourd’hui les nouveaux laptops Windows on Arm.

Une fuite révèle un vrai développement interne — pas un simple concept

Le leaker @Jukanlosreve a partagé des extraits du dépôt interne de Qualcomm, liés au projet Purwa, le nom de code des Snapdragon X Elite et X Plus.

Ces fichiers de configuration listent des firmwares Android 16 pour des composants essentiels : caméra, Bluetooth, audio, etc.

Autrement dit, Qualcomm porte réellement Android 16 sur ses puces PC, et pas dans un simulateur : du natif, pensé pour fonctionner comme un OS principal.

Pourquoi maintenant ? Parce que Android 16 devient (très) desktop-friendly

Android 16 intègre déjà plusieurs nouveautés qui trahissent l’ambition de Google :

un mode de fenêtrage « de bureau », avec fenêtres redimensionnables

une navigation clavier complète

une gestion de fichiers plus robuste

des optimisations pour écrans larges et usages multitâches

Google est clairement en train d’effacer la frontière entre Android, ChromeOS… et peut-être les PC traditionnels.

Des PC Android natifs = performance + autonomie monstrueuse

L’intérêt est énorme. Android a été conçu pour consommer très peu d’énergie, tourner en arrière-plan, rester vif sur de minuscules batteries.

Windows, lui, reste lourd et énergivore — même sur Arm.

Mettre Android 16 sur les Snapdragon X Elite pourrait donner des machines ultra-portables, froides et silencieuses, avec une autonomie jamais vue sur PC et toutes les apps Android sans émulation.

Pour Qualcomm, c’est aussi une façon d’échapper à la lenteur de l’écosystème Windows on Arm, qui peine encore à convaincre malgré le potentiel des puces X Elite.

Les défis restent sérieux

Même si l’idée est séduisante, l’exécution doit suivre :

drivers à adapter pour un usage PC

gestion thermique pour des puces plus puissantes

mise à l’échelle des apps sur grands écrans

compatibilité clavier/souris à parfaire

Mais, Qualcomm avance vite — et plus vite que Microsoft, diront certains.

Premiers appareils dans un futur proche ?

Si les tests se poursuivent à ce rythme, on pourrait voir les tout premiers PC Android 16 sous Snapdragon X dès l’an prochain.

Avec le bon dosage entre puissance, autonomie et écosystème d’apps, ce serait enfin la première vraie alternative Android au PC classique — et pas un gadget pour développeurs.

Et toi ? Tu utiliserais un PC sous Android 16 si l’expérience était fluide et complète ?