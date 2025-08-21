Accueil » Android 16 QPR2 Beta 1 est là : les nouveautés et ce qu’il faut savoir avant d’installer

En marge du lancement de la série Pixel 10, Google a aussi levé le voile sur Android 16 QPR2 Beta 1, la première version bêta de la prochaine Pixel Feature Drop prévue pour décembre.

Si tu fais partie du programme bêta Pixel, tu te demandes peut-être : dois-je continuer ou revenir à une version stable ? Voici tout ce que tu dois savoir.

QPR, késako ?

Google divise l’année en trimestres avec des mises à jour appelées QPR (Quarterly Platform Release), qui apportent des améliorations, des correctifs et des nouveautés exclusives aux Pixel. Le cycle QPR1 vient tout juste de se terminer avec la version Beta 3.1, publiée il y a cinq jours. Le lancement officiel de QPR1 est attendu en septembre.

QPR2 Beta 1, elle, amorce donc le cycle de la mise à jour de décembre.

Quels appareils sont compatibles ?

Voici la liste des Pixel compatibles avec Android 16 QPR2 Beta 1 (build BP41.250725.006) :

Pixel 6/6 Pro/6a

Pixel 7/7 Pro/7a

Pixel 8/8 Pro/8a

Pixel 9/9 Pro/9 Pro XL/9 Pro Fold/9a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Sur un Pixel 6 Pro, le fichier pèse environ 613 Mo.

Installation : Paramètres > Système > Mises à jour > Mise à jour du système.

La nouveauté la plus visible ? Les icônes personnalisables

L’un des changements les plus concrets de cette bêta se cache dans Paramètres > Fond d’écran et style > Écran d’accueil > Icônes. On y trouve désormais trois options :

Par défaut : conserve les icônes classiques. Minimal : applique une palette de couleurs extraite du fond d’écran pour un rendu plus épuré. Créer : cette option ne fonctionne pas encore, mais son nom suggère qu’on pourra bientôt personnaliser entièrement ses icônes. Actuellement, appuyer dessus affiche : « L’application n’est pas installée ».

Autrement dit, Google prépare un outil de création d’icônes maison. À suivre de très près.

Tu veux sortir du programme bêta ? Lis ceci d’abord

Si tu comptes revenir à une version stable et éviter un wipe total de ton appareil :

Tu peux quitter le programme avant d’installer QPR2 Beta 1.

Mais si tu installes QPR2 Beta 1 et que tu quittes ensuite, ton appareil sera effacé.

Procédure :

Va sur la page Android Beta pour Pixel. Clique sur « Afficher les appareils éligibles ». Clique sur « Se désinscrire » mais n’installe surtout pas QPR2 Beta 1. Attends le déploiement de la version stable de QPR1 en septembre.

En résumé : tu restes ou tu pars ?

QPR2 Beta 1 n’est pas une révolution, mais elle prépare doucement le terrain à des personnalisations plus poussées — et potentiellement, à des nouveautés IA liées à Gemini d’ici décembre. On surveillera notamment l’évolution du bouton « Créer », qui pourrait introduire une nouvelle ère de personnalisation sur Android.