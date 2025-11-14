LinkedIn lance la recherche de personnes par description IA

LinkedIn continue sa transformation en assistant professionnel intelligent. Après son moteur de recherche d’emploi conversationnel lancé en mai, le réseau annonce aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité : la recherche de personnes par description, entièrement pilotée par l’IA.

Fini les recherches strictes basées sur un titre de poste ou une entreprise : vous pouvez maintenant décrire la personne que vous cherchez, comme si vous interrogiez un collègue.

Comment ça marche ?

Désormais, vous pouvez taper des requêtes naturelles du type :« RH qui recrutent des profils France vers US ». LinkedIn analyse votre demande avec son modèle IA et vous propose les personnes les plus pertinentes, en tenant compte de vos connexions directes et indirectes, la proximité professionnelle, et la cohérence de leur profil avec votre description.

Un fonctionnement proche d’un assistant de networking.

Pourquoi c’est important ?

Jusqu’ici, il fallait connaître un nom, un poste ou une entreprise précise pour trouver quelqu’un. Avec cette recherche IA : vous pouvez trouver des experts, des mentors, des recruteurs, des alumni, des partenaires potentiels, même si vous n’avez aucune info précise sur eux.

C’est une révolution pour les étudiants, les indépendants, les chercheurs d’emploi, les RH, ou tous ceux qui veulent développer leur réseau de façon plus ciblée.

Déploiement prochainement

Ce service est disponible dès aujourd’hui pour les abonnés LinkedIn Premium aux États-Unis, avec un déploiement prévu à tous les utilisateurs prochainement, selon LinkedIn.

LinkedIn passe d’un moteur de recherche classique à un vrai assistant pro alimenté par l’IA, capable de comprendre vos besoins et de vous orienter vers les bonnes personnes sans effort.

C’est peut-être la fonctionnalité la plus utile que le réseau ait lancée depuis… des années.