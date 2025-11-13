Accueil » Call of Duty Black Ops 7 sort à minuit local sur console, mais pas sur PC

Call of Duty Black Ops 7 approche enfin, et comme souvent avec Call of Duty, l’heure exacte de disponibilité dépendra de ta région. Le jeu sort officiellement le 14 novembre, mais certains joueurs accéderont au titre plus tôt, notamment grâce au traditionnel New Zealand trick.

Pour éviter toute confusion, voici un résumé clair et fluide des horaires de lancement, ainsi qu’un rappel du contenu disponible au lancement.

Quand sort Call of Duty Black Ops 7?

Sur console, le jeu sortira à minuit heure locale le 14 novembre, quel que soit le pays. Sur PC, la sortie est décalée selon les fuseaux horaires, avec même un accès anticipé dès ce jeudi 13 novembre dans certaines régions d’Amérique du Nord.

Par exemple, un joueur sur PS5 pourra jouer dès que minuit sonne chez lui, alors que sur PC, il devra se conformer aux horaires globaux fixés par Activision.

Horaires de sortie selon les régions

En Europe, le lancement console est fixé à minuit (heure locale), mais la version PC se débloquera plus tard, par exemple à 5 h GMT au Royaume-Uni et 6 h CET en Europe de l’Ouest, donc en France.

En résumé, la version console suit le rythme local, tandis que la version PC suit un calendrier mondial.

Un compte à rebours pour patienter

Un timer en ligne aide déjà les joueurs à savoir exactement combien de temps il leur reste avant de pouvoir lancer le jeu. Au moment de la rédaction, il affichait 3 heures et 36 minutes avant le lancement global, de quoi faire monter la tension.

Un lancement massif : tout le contenu de Black Ops 7

Activision annonce « le plus gros Black Ops jamais conçu », et l’offre de départ semble effectivement généreuse. Le jeu démarre avec 18 cartes multijoueurs, dont plusieurs remasters iconiques de Black Ops 2 comme Hijacked, Raid ou Express. Tu retrouveras également 28 armes, avec le retour d’armes cultes, comme le M8A1, l’MSMC ou la Peacemaker.

La campagne coopérative est pensée pour quatre joueurs et se termine par une mission inspirée des jeux d’extraction. Pour la progression, tout est partagé entre multijoueur, Zombies et campagne.

Enfin, le mode Zombies accueille une nouvelle map en manches : Ashes of the Damned, fidèle à l’ADN Black Ops.

Black Ops 7 s’annonce comme un lancement massif, et la gestion des fuseaux horaires crée toujours un peu de confusion… mais maintenant, tu sais exactement quand tu pourras entrer en scène.