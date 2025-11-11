Google Gemini remplace Google Assistant sur le Google TV Streamer

Google a officiellement annoncé ce lundi le déploiement de Gemini sur les Google TV Streamer, marquant une nouvelle étape dans la transition du géant vers son assistant IA nouvelle génération.

Cette mise à jour remplace Google Assistant par Gemini sur le Google TV Streamer, permettant désormais aux utilisateurs d’interagir avec leur téléviseur de manière plus naturelle et conversationnelle.

Gemini sur Google TV : une IA plus intelligente et plus naturelle

Contrairement à l’ancien Assistant, qui se limitait à des commandes simples, Gemini comprend des requêtes complexes et des formulations naturelles.

Exemple : « J’aime les drames, mais ma femme préfère les comédies. Quel film pourrait-on regarder ensemble ? ». Gemini analyse ces préférences et propose une sélection de films personnalisée, au lieu d’une simple liste de titres populaires.

Autre exemple : « Que s’est-il passé à la fin de la dernière saison d’Outlander ? ». L’IA résume les événements sans spoiler les épisodes suivants — parfait pour se replonger dans une série après une longue pause.

Bien plus qu’un moteur de recherche pour films

Gemini ne se limite pas au divertissement. Comme sur smartphone, il peut répondre à tout type de question et même guider les utilisateurs dans leurs activités quotidiennes.

Par exemple :

« Explique à mon fils de 8 ans pourquoi les volcans entrent en éruption. »

« Montre-moi comment réparer une porte qui grince. »

« Aide-moi à faire des cookies moelleux. »

L’IA peut alors afficher des vidéos YouTube pertinentes directement sur le téléviseur, transformant ainsi l’écran en un véritable assistant visuel interactif.

Gemini peut également être relié aux appareils connectés de la maison : « Montre-moi la caméra du jardin » et le flux vidéo s’affichera instantanément à l’écran.

Comment activer Gemini sur votre Google TV ?

Il suffit d’appuyer sur le bouton microphone de la télécommande du Google TV Streamer. L’IA s’active alors, prête à répondre à vos questions vocales. Vous pouvez aussi gérer les paramètres de Gemini via l’application Google Home.

Le déploiement se fera progressivement au cours des prochaines semaines, pour les utilisateurs âgés de 18 ans et plus.

Langues et disponibilité

Pour le moment, Gemini sur Google TV est limité à certaines régions et langues : Anglais (États-Unis et Canada) et Français (Canada).

Les comptes enfants continueront d’utiliser Google Assistant, tandis que les comptes adultes profiteront des réponses avancées de Gemini.

Les profils adolescents (moins de 18 ans) resteront, eux aussi, sur la version Assistant.

Une version adaptée aux grands écrans

Google précise que cette version de Gemini est optimisée pour la TV : elle n’est pas identique à celle que l’on retrouve dans les applications mobiles ou web. Elle intègre des paramètres spécifiques à l’affichage grand format, avec des suggestions visuelles claires et des interactions simplifiées.

Gemini a d’abord été introduit sur certains téléviseurs TCL en septembre, puis annoncé pour :

les modèles Hisense U7, U8 et UX (2025)

les TCL QM7K, QM8K et X11K (2025)

et désormais sur le Google TV Streamer.

Google prévoit d’étendre cette mise à jour à d’autres appareils, langues et pays dans les mois à venir. Avec Gemini, Google transforme ses téléviseurs en véritables assistants multimodaux capables de comprendre le langage naturel, proposer des contenus intelligents et répondre à des besoins variés — du divertissement à l’apprentissage.

Un pas de plus vers un écosystème unifié où l’IA Gemini remplace Google Assistant sur tous les appareils — des smartphones Pixel jusqu’aux écrans du salon.