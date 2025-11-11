Accueil » Windows 11 : la version 26H1 vise à supporter les nouveaux processeurs Snapdragon

Depuis son lancement, Windows 11 suit un cycle de mise à jour simple : une grande mise à jour par an, généralement déployée à la fin de l’année. Cependant, 2026 va marquer une exception — Microsoft vient de confirmer l’arrivée d’une version Windows 11 26H1, prévue pour le premier semestre 2026.

Mais avant de s’emballer : cette version ne sera pas une mise à jour grand public classique.

Windows 11 26H1 : une mise à jour ciblée pour un « silicium spécifique »

Microsoft a officiellement annoncé le développement de Windows 11 version 26H1, qui vient d’apparaître dans le canal Canary du programme Windows Insider, avec une nouvelle numérotation de build 28000.

La firme de Redmond précise que 26H1 ne marque pas un retour au rythme semestriel des mises à jour majeures (comme sous Windows 10). Il s’agira d’une mise à jour technique ciblée, dédiée à un matériel spécifique.

Microsoft déclare : « La version 25H2 reste la plateforme principale pour les nouvelles fonctionnalités. La cadence annuelle des mises à jour majeures continue ».

En d’autres termes, la mise à jour 26H1 n’apportera pas de changements visibles pour la plupart des utilisateurs. Elle servira avant tout à ajuster le système d’exploitation à une nouvelle génération de processeurs.

Snapdragon à l’horizon ?

D’après les premières fuites et analyses, ce mystérieux « silicium spécifique » correspondrait très probablement à la prochaine génération de processeurs Snapdragon de Qualcomm, destinés aux PC ARM sous Windows.

Ces puces — successeurs du Snapdragon X Elite — devraient arriver courant 2026, et Microsoft semble préparer un support optimisé de Windows 11 sur ARM pour ces nouveaux SoC.

Une question persiste : faut-il une mise à jour complète du système pour ça ? En général, les optimisations matérielles peuvent être intégrées via des correctifs plus légers. Si Microsoft consacre une version entière à ces puces, cela pourrait signifier un bond technique majeur, peut-être une refonte du support ARM, plus fluide et mieux compatible avec les applications x86.

Pas de retour aux mises à jour biannuelles

Microsoft insiste : pas question de revenir à la formule des deux mises à jour par an qui a causé tant de problèmes à l’époque de Windows 10. On se souvient notamment de la mise à jour d’octobre 2018, tristement célèbre pour avoir supprimé les fichiers personnels de certains utilisateurs.

Ainsi :

Windows 11 25H2 (prévue fin 2025) restera la mise à jour principale pour tous les utilisateurs.

Windows 11 26H1 sera une mise à jour technique dédiée à certains PC ARM.

Windows 11 26H2 redeviendra la mise à jour annuelle standard de fin 2026.

Et après ?

Cette décision soulève quelques interrogations : Microsoft prévoit-elle désormais des versions spéciales ARM à intervalles réguliers ? Ou, 26H1 n’est-elle qu’une exception ponctuelle avant le lancement des nouveaux processeurs Snapdragon ? Pour l’instant, Microsoft reste vague, mais tout indique qu’il ne s’agit pas d’un changement durable du calendrier.

Microsoft semble vouloir préparer le terrain pour une nouvelle génération de PC ARM, capables de rivaliser avec macOS sur Apple Silicon.

Mais pour le reste du monde Windows, 26H1 passera probablement inaperçue — une mise à jour silencieuse, mais cruciale, dans la transition vers un Windows plus universel et plus optimisé.