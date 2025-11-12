Accueil » Google déploie sa mise à jour « Pixel Drop » de novembre 2025 : l’IA Gemini s’invite partout

Google déploie sa mise à jour « Pixel Drop » de novembre 2025 : l’IA Gemini s’invite partout

Google déploie sa mise à jour « Pixel Drop » de novembre 2025 : l’IA Gemini s’invite partout

La nouvelle mise à jour trimestrielle de Google, baptisée Pixel Drop, commence à être déployée dès aujourd’hui sur les téléphones Pixel compatibles.

Fidèle à sa stratégie de mises à jour régulières, Google y ajoute de nouvelles fonctions d’IA générative, des outils de sécurité renforcés et quelques améliorations exclusives aux modèles les plus récents.

Des nouveautés centrées sur l’intelligence artificielle

Cette mise à jour marque une nouvelle étape dans l’intégration des modèles Gemini Nano au cœur des applications Pixel. L’IA s’invite désormais dans Messages, Photos, et même l’application Téléphone.

L’une des nouveautés phares est Remix, une fonction intégrée à Google Messages qui permet de modifier ou réinventer des photos directement dans les conversations.

Propulsée par le modèle Gemini Nano Banana, elle permet de générer de nouvelles versions d’une image à partir d’un simple texte. Cette option est disponible sur les Pixel 6 et versions ultérieures, ainsi que sur certains téléphones Android dans les pays anglophones.

Montage photo intelligent et édition assistée

Dans Google Photos, une nouvelle option « Aidez-moi à modifier » fait son apparition. Elle autorise des commandes naturelles telles que : « Ouvre mes yeux », « Fais sourire Emma » ou « Enlève les lunettes de Riley ».

Grâce à la reconnaissance faciale de l’application, l’IA combine plusieurs clichés pour corriger automatiquement les portraits de groupe. Cette fonction est disponible pour tous les utilisateurs Android aux États-Unis.

Sécurité renforcée : détection des arnaques et contacts prioritaires

Google déploie aussi une série d’améliorations destinées à la sécurité :

Détection d’arnaques dans les messages : un bandeau « Probablement une arnaque » s’affiche désormais sur les notifications suspectes issues d’applications de messagerie populaires (disponible sur Pixel 6 et plus récents, aux États-Unis).

Détection d’arnaques dans les appels : la fonctionnalité introduite sur les Pixel 9 s’étend désormais au Royaume-Uni, à l’Irlande, à l’Inde, à l’Australie et au Canada.

Pixel VIPs: les notifications de vos contacts favoris sont désormais priorisées, et un badge de crise apparaît sur le widget « Contacts » si un événement majeur (inondation, alerte locale, etc.) survient dans leur zone.

Notifications intelligentes et résumés automatiques

Autre nouveauté majeure : les résumés de notifications. Les Pixel 9 et modèles ultérieurs (hors 9a) peuvent désormais afficher un résumé généré par l’IA des conversations longues directement dans le panneau de notifications — idéal pour rattraper les discussions de groupe sans tout lire.

Les utilisateurs de la série Pixel 10 bénéficient d’un nouveau mode d’économie d’énergie dans Google Maps. En appuyant simplement sur le bouton d’alimentation pendant la navigation, l’écran s’assombrit et n’affiche que les informations essentielles : itinéraire, distance et prochaine direction.

Ce mode permettrait de gagner jusqu’à 4 heures d’autonomie supplémentaire.

Autres nouveautés à retenir

Call Notes: la transcription et le résumé automatiques des appels, déjà présents aux États-Unis, sont désormais disponibles en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande et au Japon.

Thème « Wicked: For Good » : un pack inspiré du film Wicked apporte fonds d’écran, icônes et sons personnalisés sur les Pixel 6 et modèles ultérieurs.

Magic Cue (Pixel 10 uniquement): de nouvelles suggestions contextuelles, générées par la technologie « Private AI Compute », arrivent pour anticiper les besoins de l’utilisateur.

Pourquoi cette mise à jour compte ?

La Pixel Drop de novembre 2025 illustre parfaitement la stratégie logicielle de Google : faire évoluer ses appareils grâce à des mises à jour fréquentes, sans attendre un nouveau système d’exploitation.

Cette édition met clairement l’accent sur l’intelligence artificielle pratique, avec des outils pensés pour gagner du temps (résumés de notifications, transcriptions d’appels), sécuriser les échanges (détection d’arnaques) et simplifier la création (montage photo et Remix).

Cette Pixel Drop ne bouleverse pas l’expérience, mais il la raffine avec des ajouts réellement utiles au quotidien. La priorité donnée à l’IA Gemini confirme la direction de Google : un écosystème Pixel toujours plus intelligent, contextuel et fluide.