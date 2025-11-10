Accueil » RØDECaster Video S est lancé : la console de production vidéo coûte 499 dollars

RØDECaster Video S est lancé : la console de production vidéo coûte 499 dollars

RØDECaster Video S est lancé : la console de production vidéo coûte 499 dollars

Un an après le lancement du RØDECaster Video, RØDE revient avec une version plus abordable et portable : le RØDECaster Video S.

Ce nouveau modèle reprend les principales fonctions du premier (mixage audio, commutation vidéo, chroma key, streaming, etc.) mais dans un format plus petit, plus léger et surtout bien moins cher.

Alors que le RØDECaster Video (2024) coûte 1 199 dollars, 1279,99 euros en France, le RØDECaster Video S (2025) arrive au prix de 499 dollars, et uniquement disponible en précommande à ce jour. Malheureusement, il n’est pas encore visible sur le marché français.

À près de 500 dollars, ce n’est pas un outil pour débutants, mais c’est une option beaucoup plus accessible pour les créateurs déjà actifs — podcasteurs, streamers ou vidéastes souhaitant passer à une production vidéo semi-professionnelle.

Fiche technique du RØDECaster Video S – ce qui change (et ce qui reste)

Caractéristique RØDECaster Video RØDECaster Video S 💻 Processeur Octa-core haute performance Même processeur Résolution max 1080p 1080p Entrées HDMI 4 3 Sorties HDMI 2 1 Ports USB-C 2 multifonctions 1 seul port multifonction Entrées XLR/Jack combo 2 2 (inchangées) Sorties casque 1/4” 2 2 Sorties enceintes Oui Supprimées Boutons physiques de scène 14 10 Écran tactile 2” 2” (identique) Poids — ≈400 g plus léger Dimensions — Quelques centimètres plus court

Malgré sa taille réduite, le RØDECaster Video S conserve l’essentiel :

Commutation entre 3 sources HDMI (caméras, PC, consoles, etc.)

Entrée USB-C compatible avec webcams ou micros USB

Compatibilité XLR pour micros professionnels

Deux récepteurs sans fil intégrés pour micros RØDE Series IV

10 boutons programmables pour basculer entre les scènes ou sources vidéo

Écran tactile + molette de contrôle pour réglages rapides

La console peut basculer automatiquement entre plusieurs angles de caméra selon qui parle, une fonction très pratique pour les productions sans technicien dédié.

Streaming et enregistrement intégrés

Le RØDECaster Video S permet de diffuser en direct sur YouTube, Twitch, Facebook, ou via un logiciel PC/Mac, et enregistrer localement sur un disque USB externe, avec séparation automatique des pistes audio et vidéo pour le montage ultérieur

Avec son prix plancher et son encombrement réduit, le RØDECaster Video S cible les créateurs indépendants, podcasteurs et petites équipes qui veulent produire du contenu vidéo multicaméra sans se ruiner. Son moteur de traitement audio et vidéo identique à celui du modèle à 1 200 euros, associé à ses fonctions d’automatisation et de streaming direct, en fait une solution professionnelle à format compact.

Le RØDECaster Video S ne remplace pas son grand frère — il le complète. Il s’adresse aux créateurs qui veulent une station de production vidéo complète, transportable et abordable, sans sacrifier la qualité audio/vidéo.