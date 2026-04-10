Honor semble vouloir transformer « Win » en véritable sous-marque gaming, et pas seulement sur PC. Alors que la marque prépare le lancement de son premier laptop Honor WIN en Chine le 23 avril 2026, de premières fuites autour d’un Honor Win 2 commencent déjà à circuler — avec une philosophie assez claire : ne pas réinventer la formule, mais la muscler juste assez pour rester redoutable.

Honor Win 2 : Un immense écran, un taux de rafraîchissement toujours hors norme

Selon une fuite relayée cette semaine, le Honor Win 2 embarquerait un écran plat de 6,89 pouces en 2K avec un taux de rafraîchissement de 185 Hz. C’est un positionnement très agressif, même dans l’univers des smartphones gaming, où peu d’acteurs poussent encore aussi loin la fréquence d’affichage. La fuite évoque aussi le maintien d’un capteur d’empreintes ultrasonique ainsi qu’une certification IP68/IP69, signe que Honor ne voudrait pas sacrifier la robustesse au profit du seul marketing gaming.

À ce stade, rien n’est officiel, mais le message est cohérent : le Win 2 viserait moins la rupture esthétique qu’une consolidation de ses fondamentaux.

Le vrai argument reste la batterie

Le point le plus spectaculaire reste ailleurs. Le Honor Win 2 conserverait une batterie de 10 000 mAh, comme son prédécesseur. Sur smartphone, ce chiffre reste exceptionnel, et c’est probablement ce qui continue de distinguer la gamme plus que n’importe quel benchmark. La première génération, annoncée fin décembre 2025, associait déjà cette batterie à une charge 100 W filaire, 80 W sans fil et même à la charge inversée filaire.

Autrement dit, Honor semble considérer que la promesse centrale du Win n’est pas seulement la puissance brute, mais la durée de jeu réelle, sans compromis trop violent sur l’endurance. Dans un marché où beaucoup d’appareils parlent de performance mais restent limités par la chauffe ou l’autonomie, c’est un angle plus stratégique qu’il n’y paraît.

Une mise à jour surtout portée par la puce

Côté performances, la fuite mentionne un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, une plateforme encore non officialisée par Qualcomm. Le premier Honor Win utilisait déjà une Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec en prime un ventilateur actif intégré pour maintenir les performances en session prolongée. Si ce nouveau modèle conserve la même logique thermique, on serait davantage face à une montée en régime qu’à une refonte complète.

C’est sans doute la bonne lecture du produit : le Honor Win 2 ne chercherait pas à corriger un concept raté, mais à prolonger une machine déjà très singulière.

Honor construit un écosystème « Win », pas un simple téléphone

Le contexte rend cette fuite encore plus intéressante. Honor a confirmé le lancement de son ordinateur de gaming WIN pour le 23 avril en Chine, avec une communication déjà orientée e-sport et performance. Des fuites récentes parlent de configurations allant jusqu’à des GPU RTX 5070, ainsi que d’un chargeur GaN 360 W associé à l’écosystème WIN.

Dans ce cadre, le Win 2 prend une autre dimension. Il ne serait plus seulement le successeur d’un smartphone gaming, mais une pièce d’un ensemble plus large, où Honor essaie visiblement d’installer une identité gaming transversale, entre mobile et PC.

Honor choisit la continuité intelligente

Le plus intéressant, ici, est peut-être ce que le Win 2 ne semble pas vouloir faire. Il ne cherche pas à devenir plus fin, plus neutre ou plus « grand public ». Il resterait un produit assumé, avec une énorme batterie, un écran très rapide, une puce ultra-premium et probablement un système de refroidissement sérieux.

Dans un marché où beaucoup de « gaming phones » finissent par se banaliser, Honor semble faire le pari inverse : conserver les excès qui rendent la gamme identifiable, tout en l’affinant génération après génération. Ce n’est pas la stratégie la plus spectaculaire, mais c’est peut-être la plus crédible pour transformer Win en vraie marque.