YouTube est cassé ? Non, sûrement la cause est votre bloqueur de publicité

Depuis quelques jours, de nombreux internautes signalent que YouTube ne se charge plus correctement, voire ne s’affiche plus du tout, donnant l’impression d’une panne mondiale. Mais contrairement à ce que montrait la flambée de signalements sur DownDetector, le problème ne vient pas des serveurs de YouTube…

Le coupable ? Les bloqueurs de publicités, qu’ils soient populaires comme Adblock Plus ou plus avancés comme uBlock Origin.

Une riposte sans précédent de YouTube

Jusqu’à présent, YouTube se contentait de ralentir le chargement des vidéos ou d’afficher des messages d’avertissement demandant de désactiver les bloqueurs.

Mais cette fois, la plateforme a clairement franchi un cap :

Les pages restent blanches ou figées,

Les vidéos refusent de se lancer ou restent bloquées sur le chargement,

Même les bloqueurs les plus réputés ne parviennent plus à contourner le blocage.

Des utilisateurs sur Reddit confirment que désactiver le bloqueur ou utiliser un navigateur sans extension rétablit immédiatement le fonctionnement normal du site.

Comment YouTube détecte votre bloqueur de pub ?

YouTube n’a jamais détaillé sa méthode de détection, mais plusieurs hypothèses se dégagent/

1 — Les requêtes publicitaires manquantes

YouTube sait exactement quelles requêtes devraient être envoyées lors du chargement d’une page (ex. : les scripts de Google Ads). Si ces requêtes sont bloquées avant d’être lancées, la plateforme le remarque immédiatement — c’est le signal parfait qu’un bloqueur est actif.

2 — Les « pièges » invisibles

YouTube insère probablement de faux éléments publicitaires (des div. ad-container ou balises factices). Si le bloqueur les supprime instantanément, YouTube le détecte et réagit en bloquant la lecture.

En clair : votre navigateur n’a pas besoin de « déclarer » ses extensions, il suffit à YouTube de constater ce qu’il ne charge pas.

Tous les navigateurs ne sont pas égaux

Les blocages semblent principalement toucher les navigateurs basés sur Chromium (Chrome, Edge, Brave, Arc, Opera GX…). Même les bloqueurs intégrés à certains d’entre eux, comme celui d’Opera GX, seraient désormais inopérants face à la nouvelle contre-mesure.

Solution possible : utiliser un navigateur d’un autre moteur, comme Firefox, qui semble encore épargné pour l’instant.

YouTube pousse-t-il (encore) vers Premium ?

Difficile de ne pas y voir un message implicite. L’objectif est clair : encourager l’abonnement à YouTube Premium, qui coûte 12,99 euros/mois. Cette formule supprime les pubs, autorise la lecture en arrière-plan et permet d’écouter YouTube Music sans interruption.

YouTube semble déterminé à mettre fin aux bloqueurs de pub une bonne fois pour toutes, quitte à rendre temporairement le service inutilisable pour certains. Cette offensive s’inscrit dans une guerre ouverte depuis 2023, mais jamais le blocage n’avait été aussi total.

En attendant une éventuelle riposte des développeurs d’extensions, les utilisateurs n’ont que trois options :

Désactiver leur bloqueur, Changer de navigateur, Souscrire à YouTube Premium.

