Spotify Wrapped 2024 : Découvrez les artistes, albums et chansons que vous avez aimé !

Chaque année, des millions de mélomanes attendent avec impatience Spotify Wrapped, alias Spotify Rétrospective en français, l’un des rendez-vous les plus emblématiques du streaming musical. Pour 2024, Spotify a enrichi son concept, introduisant de nouvelles fonctionnalités, comme un podcast généré par IA et des statistiques immersives, tout en célébrant ses artistes, podcasteurs, et créateurs à travers une expérience personnalisée inégalée.

Spotify Wrapped 2024 propose une nouveauté majeure : Your Wrapped AI Podcast, un podcast personnalisé qui résume votre année musicale. Propulsé par la technologie NotebookLM de Google, ce podcast met en scène deux animateurs virtuels qui discutent de vos artistes, chansons et genres favoris. Pour ceux qui préfèrent écouter leur rétrospective en déplacement plutôt que de lire des statistiques, cette fonctionnalité offre une expérience immersive et ludique.

Spotify n’en est pas à son premier essai avec l’IA. Après avoir lancé une traduction de podcast utilisant des voix clonées et l’IA DJ, cette innovation s’inscrit dans une stratégie plus large visant à réinventer la manière dont nous interagissons avec le contenu audio.

En plus des traditionnelles cartes story Instagram, Spotify Wrapped 2024 introduit :

Your Podcaster Clips: des messages de remerciement personnalisés des podcasteurs les plus populaires de Spotify à leurs auditeurs.

Un hub « 2024 in Podcasts » : une section regroupant des statistiques et des rétrospectives des podcasts Spotify.

Creator Wrapped: un espace dédié aux artistes, auteurs et créateurs. Avec de nouvelles classifications de personnalités en huit catégories, les créateurs peuvent analyser leur engagement auprès des fans, découvrir les goûts de leur audience et comprendre leur impact sur les différentes tranches d’âge.

Comment accéder à Spotify Wrapped 2024 (Rétrospective) ?

Il est facile d’accéder à votre Rétrospective cette année : ouvrez l’application Spotify sur Android ou iOS, et vous serez accueilli par une bannière Spotify Rétrospective 2024 sur votre écran d’accueil. Cliquez dessus pour découvrir vos statistiques à travers les cartes story ou écouter votre podcast généré par IA.

Note importante : L’expérience Rétrospective est uniquement accessible sur l’application mobile Spotify.

Classements 2024 : Les tendances globales et en France

Artistes les plus écoutés globalement

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Billie Eilish

Albums les plus écoutés globalement

The Tortured Poets Department: The Anthology—Taylor Swift Hit Me Hard And Soft—Billie Eilish Short n’ Sweet—Sabrina Carpenter Mañana Será Bonito—KAROL G Eternal Sunshine—Ariana Grande

Chansons les plus écoutées globalement

Espresso—Sabrina Carpenter Beautiful Things—Benson Boone Birds of a Feather—Billie Eilish Gata Only—FloyyMenor, Cris Mj Lose Control—Teddy Swims

Chansons les plus écoutées en France

Petit génie — Jungeli Imagine — Carbonne Spider — Gims Beautiful Things—Benson Boone Gata Only—FlovyMenor

Spotify et ses concurrents dans la course des rétrospectives

Spotify Wrapped, initié sous le nom Year in Music en 2015, a constamment évolué pour devenir un rendez-vous incontournable du streaming musical. Bien qu’Amazon Music (avec Amazon Music Delivered) et Apple Music (avec Replay) aient sorti leurs bilans cette année, Wrapped reste l’événement le plus attendu. Avec des fonctionnalités innovantes et des statistiques enrichies, Spotify continue de dominer le paysage du streaming musical.

Qu’avez-vous découvert sur vos habitudes d’écoute cette année ? Partagez vos statistiques Wrapped dans les commentaires et célébrez vos moments musicaux ! 🎶