Xpeng AI Day 2025 : le constructeur dévoile le robot IRON et le Robotaxi sans LiDAR

Lors de son grand événement annuel XPENG AI Day 2025, placé sous le thème « Emergence » et organisé au XPENG Science Park à Guangzhou, le constructeur chinois a présenté une série d’innovations majeures alliant mobilité, robotique et intelligence artificielle.

L’entreprise, connue pour ses véhicules électriques, se positionne désormais comme une « entreprise mondiale d’intelligence incarnée », fusionnant le monde numérique et le monde physique.

L’ère de l’IA physique selon XPENG

Le PDG He Xiaopeng a ouvert l’événement en définissant la prochaine décennie comme celle de l’IA physique (Physical AI). Après l’électricité et l’intelligence numérique, la prochaine révolution technologique, selon lui, réside dans la combinaison des deux : une intelligence capable de percevoir, comprendre et agir dans le monde réel.

XPENG est aujourd’hui le seul constructeur chinois à avoir développé une pile technologique complète d’IA physique, comprenant ses propres puces, ses grands modèles d’IA (large models), et son matériel intelligent (voitures, robots, drones, taxis autonomes).

XPENG VLA 2.0 : Le grand modèle pour le monde réel

L’une des annonces majeures fut la présentation du VLA 2.0, décrit comme le « système d’exploitation de l’IA physique ». Contrairement aux modèles classiques reposant sur le langage, VLA 2.0 fonctionne selon le schéma « Vision — Implicit Token — Action », ce qui lui permet de générer des actions directement à partir de signaux visuels, sans traduction linguistique.

Principales caractéristiques :

72 milliards de paramètres, entraînés sur 100 millions de séquences de conduite (soit l’équivalent de 65 000 ans de conduite humaine)

Fonctionne sur un cluster de 30 000 GPU

Optimisé pour tourner directement dans les véhicules

Amélioration de 13x des performances dans les environnements urbains complexes

Reconnaissance gestuelle et compréhension contextuelle

Le modèle sera publiquement testé en décembre 2025 et déployé sur les modèles Ultra début 2026. XPENG a aussi confirmé que VLA 2.0 sera open source, avec Volkswagen comme premier partenaire officiel.

Robotaxi: Le premier taxi autonome chinois 100 % auto-développé

XPENG a dévoilé son Robotaxi, premier taxi autonome entièrement développé en interne et prêt pour la production de masse. Il est propulsé par quatre puces Turing AI (3 000 TOPS de puissance), fonctionne sans LiDAR ni cartes HD, uniquement via la vision, dispose d’un système de redondance double pour la sécurité, intègre les modèles VLA 2.0 et VLM pour la prise de décision en temps réel et équipé d’un affichage externe sur le pare-soleil permettant de communiquer visuellement avec les piétons

XPENG a également annoncé « Robo », une version destinée aux particuliers qui partagera la même technologie. Le constructeur prévoit d’ouvrir le SDK Robotaxi à des partenaires mondiaux, avec Amap (Alibaba Maps) comme premier allié.

Next-Gen IRON: Le robot humanoïde le plus réaliste au monde

Autre annonce phare : la nouvelle génération du robot humanoïde IRON. Doté de 82 degrés de liberté, de muscles bioniques, d’une peau synthétique souple et d’une colonne vertébrale humanoïde, IRON se distingue par une mobilité et une gestuelle ultra-réalistes.

Propulsé par trois puces Turing AI (3 000 TOPS)

Combine trois grands modèles : VLT (langage), VLA (action) et VLM (vision)

Peut converser, se déplacer et interagir de manière autonome

Alimentation par batteries tout solide (plus légères et plus sûres)

Nouveau principe éthique : « Les données privées ne quittent jamais le robot »

Le Next-Gen IRON entrera en production de masse fin 2026, avec des applications prévues dans le commerce, le tourisme et l’industrie. Un partenariat avec Baosteel permettra d’intégrer ces robots dans les usines dès 2027.

ARIDGE : Les voitures volantes deviennent réalité

XPENG a aussi fait le point sur ARIDGE, sa division dédiée à la mobilité aérienne basse altitude. Deux systèmes distincts ont été présentés :

A868 Full Tiltrotor Hybrid Flying Car Véhicule 6 places

Vitesse : 360 km/h

Autonomie : 500 km Land Aircraft Carrier Véhicule volant personnel pour les trajets courts

Déjà 7 000 précommandes dans le monde

Production en cours dans une usine dédiée (1 appareil toutes les 30 minutes)

En 2026, XPENG et le gouvernement de Dunhuang lanceront la première route touristique autonome aérienne de Chine.

XPENG Science Park : le cœur de l’innovation

Le site de Guangzhou abrite plus de 10 000 ingénieurs travaillant sur l’IA, la robotique, les véhicules et l’aérien. C’est là que convergent les différentes branches de l’entreprise, au service d’un même objectif : fusionner intelligence et mobilité.

Vers une nouvelle ère de mobilité incarnée

Avec la convergence de ses voitures autonomes, robots humanoïdes et véhicules volants, XPENG ouvre la voie à une écosystème intelligent complet.

À partir de 2026, tous ces produits commenceront leur production de masse, marquant le début d’une nouvelle ère où l’IA prend corps dans le monde réel.

He Xiaopeng conclut : « L’avenir de la mobilité n’est pas seulement intelligent — il est incarné ».

Avec cette présentation, XPENG confirme son ambition de devenir le Tesla + Boston Dynamics + Joby Aviation de la Chine. En combinant mobilité terrestre, aérienne et robotique dans un écosystème unifié par l’IA, la marque redéfinit ce que signifie être un constructeur automobile à l’ère de l’intelligence incarnée.