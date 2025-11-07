Accueil » Canon EOS R6 Mark III : un nouveau capteur de 32,5 mégapixels et la vidéo 7K RAW interne

Canon renforce aujourd’hui sa gamme hybride plein format avec le lancement officiel de le EOS R6 Mark III et du RF 45 mm F1.2 STM, deux produits conçus pour répondre aux exigences des photographes et vidéastes professionnels.

Le R6 Mark III succède au très populaire R6 Mark II (2023), en apportant un nouveau capteur plein format de 32,5 mégapixels, un autofocus encore plus intelligent et des capacités vidéo jusqu’à 7K RAW.

Canon EOS R6 Mark III : la polyvalence ultime entre photo et vidéo

Conçu comme un véritable appareil « tout-terrain », le Canon EOS R6 Mark III combine haute résolution, vitesse extrême et ergonomie améliorée.

Caractéristiques principales :

Capteur plein format 32,5 mégapixels (nouvelle génération)

Rafale électronique jusqu’à 40 im/s, mécanique à 12 im/s

Pré-déclenchement : enregistre jusqu’à 20 images avant que vous n’appuyiez sur le déclencheur (formats RAW, C-RAW ou HEIF)

Stabilisation 5 axes intégrée (IBIS)

Autofocus Dual Pixel CMOS AF II amélioré, avec détection des sujets et suivi optimisé

Fonction « Register People Priority » : possibilité d’enregistrer un visage pour qu’il soit automatiquement priorisé en suivi AF (idéal pour les photos de groupe ou le reportage)

Des performances vidéo de niveau cinéma

Canon met fortement l’accent sur la vidéo, avec une approche orientée cinéastes hybrides.

Formats et enregistrements :

7K RAW interne jusqu’à 60p

Mode « Open Gate » 3:2 en 7K 30p pour un cadrage flexible

4K DCI Fine/MP4 Proxy simultané pour les workflows professionnels

Profils Canon Log 2, Log 3, HLG, HDR PQ

Compatibilité avec les profils « Cinema EOS Custom Picture » et import de LUTs

Les vidéastes bénéficient aussi d’outils professionnels :

Waveform, fausses couleurs et zebras pour l’exposition

AWB Response et Shockless WB pour des transitions de balance des blancs fluides

14 filtres colorimétriques intégrés

Modes Slow & Fast Motion pour des effets créatifs en tournage

Le R6 Mark III propose en plus une nouvelle configuration double carte : 1 slot CFexpress Type B (pour les vidéos et rafales lourdes) et 1 slot SD UHS-II.

Ergonomie et design professionnel

Canon conserve le châssis robuste du R6 Mark II, mais optimise la prise en main verticale, les boutons personnalisables, et ajoute de nouveaux indicateurs visuels comme le tally lamp (voyant rouge d’enregistrement).

La connectique passe à un port HDMI Type A (standard plein format) — une évolution attendue par les vidéastes — et la construction bénéficie d’une tropicalisation renforcée.

Autonomie et compatibilité :

Batterie LP-E6P compatible avec les anciennes LP-E6

Compatibilité avec les grips BG-R20/BG-R20EP

Autonomie optimisée grâce au nouveau processeur et à la gestion énergétique améliorée

Le R6 Mark III est vendu au prix de 2 899,99 euros.

Objectif RF 45 mm F1.2 STM : luminosité maximale, prix mini

Canon accompagne son nouveau boîtier d’un objectif fixe ultra lumineux, le RF45mm F1.2 STM, destiné aussi bien aux professionnels qu’aux passionnés.

Spécifications :

Ouverture maximale f/1.2 — idéal pour le portrait et la basse lumière

Poids plume de 346 g

Éléments asphériques PMo pour une netteté uniforme

STM (Stepping Motor) silencieux et fluide pour l’autofocus en vidéo

Détection magnétique AF pour une mise au point encore plus précise

Piqué optimal à f/8, avec un rendu naturel du bokeh

Sur un capteur APS-C, il équivaut à un 72 mm, parfait pour le portrait.

Ce boîtier est vendu au prix de 499,99 euros — un tarif remarquablement accessible pour une optique ouvrant à f/1.2.

Avec son nouveau capteur 32,5 mégapixels, sa vidéo 7K interne, et un AF digne des gammes cinéma Canon, le EOS R6 Mark III s’impose comme le nouveau boîtier hybride de référence pour les photographes et vidéastes exigeants. Combiné au RF45mm F1.2 STM, il forme un duo performant, léger et polyvalent, capable de rivaliser avec des configurations bien plus onéreuses.

Canon signe ici une évolution ambitieuse et pragmatique, confirmant sa volonté de dominer le segment des hybrides professionnels milieu de gamme.