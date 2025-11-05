Accueil » Apple active la « Traduction en direct » en Europe avec iOS 26.2

Bonne nouvelle pour les utilisateurs européens d’AirPods : après un long retard lié à la réglementation, Apple s’apprête à activer la fonction « Traduction en direct » dans l’Union européenne dès le mois prochain.

La fonctionnalité fera partie de la mise à jour iOS 26.2, actuellement disponible en version bêta pour les développeurs, et qui devrait être diffusée en décembre 2025 dans sa version stable.

« Traduction en direct » : Un déploiement retardé dans iOS 26.2 par la loi européenne

Lors de l’annonce de l’iPhone 17 en septembre, Apple avait présenté « Traduction en direct » comme l’une des nouveautés phares d’iOS 26 — mais, la fonctionnalité n’était pas accessible dans l’UE au lancement.

La firme explique aujourd’hui que ce report était dû à « des travaux d’ingénierie supplémentaires nécessaires pour se conformer aux exigences du Digital Markets Act (DMA) », la grande loi européenne visant à réguler les géants du numérique.

Pourquoi ce retard ?

La DMA impose des règles strictes d’interopérabilité et de traitement des données entre écosystèmes. « Traduction en direct », qui exploite Apple Intelligence et gère des données vocales en temps réel, devait donc être adaptée pour garantir que les conversations traduites ne soient ni stockées ni traitées en dehors des normes imposées par Bruxelles.

Apple n’a pas détaillé les modifications techniques, mais la société aurait « ajusté le flux de traitement vocal » afin de respecter les contraintes du DMA sans compromettre les performances.

Une des meilleures nouveautés des AirPods modernes

Présentée avec les AirPods Pro 3, la fonction « Traduction en direct » est aussi compatible avec les AirPods Pro 2 et les AirPods 4 (version avec réduction active du bruit). Elle nécessite également un iPhone équipé d’Apple Intelligence (iPhone 15 Pro ou plus récent), et la mise à jour iOS 26.2.

Ce que permet « Traduction en direct » :

Traduction vocale en temps réel directement dans les écouteurs ;

Affichage en direct du texte traduit sur l’écran de l’iPhone ;

Mode conversation bidirectionnel pour comprendre et répondre sans interrompre l’échange.

Exemple : un utilisateur parlant français peut entendre en direct la traduction d’un interlocuteur japonais via ses AirPods, tandis que son iPhone affiche le texte correspondant dans les deux langues.

Le Digital Markets Act : un frein… mais pas une impasse

Apple a souvent critiqué la réglementation européenne, allant jusqu’à retarder ou désactiver certaines fonctions dans l’UE (comme NameDrop ou Apple Intelligence à son lancement). Mais, ce retour progressif de « Traduction en direct » prouve qu’il est possible de concilier innovation et conformité.

Après plusieurs tensions autour des restrictions imposées par le DMA, Apple envoie un signal positif : elle accepte désormais d’adapter ses innovations à l’Europe, plutôt que de les bloquer.

Et pour les utilisateurs, cela signifie enfin pouvoir parler plusieurs langues en temps réel… sans sortir son iPhone de la poche.