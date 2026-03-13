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iPhone Air Mod : Le YouTuber Linzin Tech ajoute une nano-SIM et un dos transparent

iPhone Air Mod : Le YouTuber Linzin Tech ajoute une nano-SIM et un dos transparent

Tu vois ce mod d’iPhone Air et tu comprends tout de suite ce qu’il raconte : Apple a conçu un objet ultra-fin comme un bloc scellé, et des bidouilleurs viennent lui rappeler qu’un design, ça se négocie… au prix fort.

D’après le YouTuber Linzin Tech, le projet consiste à transformer un iPhone Air standard en modèle dos transparent et nano-SIM, deux choses qu’Apple a volontairement écartées (esthétique opaque + bascule totale vers l’eSIM sur certains marchés).

Le dos transparent : du laser, et un MagSafe qui devient « visible »

La première étape est presque chirurgicale : retirer la couche de peinture au dos via un processus laser, sans abîmer les éléments sensibles situés juste dessous — notamment la bobine MagSafe. Une fois la couche opaque supprimée, l’arrière devient un « showcase » : batterie, blindages, nappes, connecteurs… et le logo Apple qui flotte au-dessus de la mécanique.

C’est spectaculaire, mais pas gratuit : la manipulation a impliqué le retrait de pads thermiques, ce qui a des conséquences sur la dissipation.

Le slot SIM : la modification « interdite » — et le sacrifice du Taptic Engine

Le vrai tour de force, c’est la SIM. Pour intégrer un tiroir nano-SIM dans un châssis pensé pour l’eSIM, l’équipe a dû usiner le châssis (découpe dans le cadre), retirer le Taptic Engine (pas assez de place), le remplacer par un moteur de vibration plus petit, puis effectuer de la micro-soudure pour connecter le lecteur SIM.

Et oui, selon la démonstration, le téléphone se connecte réellement au réseau via SIM physique. Mais l’échange est clair : moins de haptique premium contre la compatibilité SIM.

Les dégâts collatéraux : chaleur, étanchéité, rigidité… et adieu la garantie

C’est la partie que les vidéos montrent rarement aussi frontalement, mais elle est centrale : une dissipation thermique dégradée entraîne inexorablement un ralentissement plus rapide sous charge, une perte de l’étanchéité IP (le châssis est modifié), une structure fragilisée (ultra-fin + découpe), et surtout, une garantie annulée instantanément.

Bref : c’est un objet de passionné, pas une recommandation.

Ce bricolage a une valeur symbolique : il met en scène deux tensions actuelles de l’iPhone moderne. L’eSIM vs le monde réel : l’eSIM est élégante… jusqu’au jour où tu voyages, changes d’opérateur, ou as besoin d’un plan local en 3 minutes. La transparence : Apple soigne ses intérieurs, mais refuse d’en faire un argument esthétique. Les modders, eux, savent qu’une « fenêtre » sur l’intérieur crée immédiatement du désir.

Au final, l’iPhone Air modifié n’est pas « meilleur ». Il est plus libre. Et c’est précisément ce qui le rend fascinant.