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iPhone Air Mod : Le YouTuber Linzin Tech ajoute une nano-SIM et un dos transparent

Smartphones par Yohann Poiron le Apple iPhone Air
iPhone Air Mod : Le YouTuber Linzin Tech ajoute une nano-SIM et un dos transparent
iPhone Air Mod : Le YouTuber Linzin Tech ajoute une nano-SIM et un dos transparent

Tu vois ce mod d’iPhone Air et tu comprends tout de suite ce qu’il raconte : Apple a conçu un objet ultra-fin comme un bloc scellé, et des bidouilleurs viennent lui rappeler qu’un design, ça se négocie… au prix fort.

D’après le YouTuber Linzin Tech, le projet consiste à transformer un iPhone Air standard en modèle dos transparent et nano-SIM, deux choses qu’Apple a volontairement écartées (esthétique opaque + bascule totale vers l’eSIM sur certains marchés).

Le dos transparent : du laser, et un MagSafe qui devient « visible »

La première étape est presque chirurgicale : retirer la couche de peinture au dos via un processus laser, sans abîmer les éléments sensibles situés juste dessous — notamment la bobine MagSafe. Une fois la couche opaque supprimée, l’arrière devient un « showcase » : batterie, blindages, nappes, connecteurs… et le logo Apple qui flotte au-dessus de la mécanique.

C’est spectaculaire, mais pas gratuit : la manipulation a impliqué le retrait de pads thermiques, ce qui a des conséquences sur la dissipation.

Le slot SIM : la modification « interdite » — et le sacrifice du Taptic Engine

Le vrai tour de force, c’est la SIM. Pour intégrer un tiroir nano-SIM dans un châssis pensé pour l’eSIM, l’équipe a dû usiner le châssis (découpe dans le cadre), retirer le Taptic Engine (pas assez de place), le remplacer par un moteur de vibration plus petit, puis effectuer de la micro-soudure pour connecter le lecteur SIM.

Et oui, selon la démonstration, le téléphone se connecte réellement au réseau via SIM physique. Mais l’échange est clair : moins de haptique premium contre la compatibilité SIM.

Les dégâts collatéraux : chaleur, étanchéité, rigidité… et adieu la garantie

C’est la partie que les vidéos montrent rarement aussi frontalement, mais elle est centrale : une dissipation thermique dégradée entraîne inexorablement un ralentissement plus rapide sous charge, une perte de l’étanchéité IP (le châssis est modifié), une structure fragilisée (ultra-fin + découpe), et surtout, une garantie annulée instantanément.

Bref : c’est un objet de passionné, pas une recommandation.

Ce bricolage a une valeur symbolique : il met en scène deux tensions actuelles de l’iPhone moderne. L’eSIM vs le monde réel : l’eSIM est élégante… jusqu’au jour où tu voyages, changes d’opérateur, ou as besoin d’un plan local en 3 minutes. La transparence : Apple soigne ses intérieurs, mais refuse d’en faire un argument esthétique. Les modders, eux, savent qu’une « fenêtre » sur l’intérieur crée immédiatement du désir.

Au final, l’iPhone Air modifié n’est pas « meilleur ». Il est plus libre. Et c’est précisément ce qui le rend fascinant.

Tags : AppleiPhone Air
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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