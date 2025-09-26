Accueil » ROG Xbox Ally et Ally X : ASUS ouvre les précommandes, faut-il craquer ?

ROG Xbox Ally et Ally X : ASUS ouvre les précommandes, faut-il craquer ?

ROG Xbox Ally et Ally X : ASUS ouvre les précommandes, faut-il craquer ?

ASUS vient de dévoiler officiellement ses nouvelles consoles de jeu portables ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, conçues en partenariat avec Xbox. Précommandes ouvertes, performances boostées et autonomie améliorée : on fait le point sur ces deux modèles attendus par les gamers nomades.

ROG Xbox Ally et Ally X : Précommandes ouvertes dès maintenant

Les deux consoles ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X sont disponibles en précommande en France depuis ce matin, avec une sortie mondiale prévue le 16 octobre 2025.

Voici les prix officiels :

ROG Xbox Ally (blanche) : 599,99 € TTC

ROG Xbox Ally X (noire): €899.99

Les précommandes sont disponibles sur :

ASUS eShop

Amazon.fr

FNAC

Boulanger

Cdiscount

France Accessoires

Deux consoles, deux philosophies… et beaucoup de puissance

Les deux consoles partagent un écran tactile IPS de 7 pouces (1080p, 120 Hz, FreeSync Premium) avec verre Gorilla Glass Victus et revêtement anti-reflets DXC, mais se différencient par leur configuration interne :

ROG Xbox Ally X

Processeur : AMD Ryzen AI Z2 Extreme avec NPU intégré (IA-ready)

RAM : 24 Go LPDDR5X-8000

Stockage : 1 To SSD M. 2 2280 (facilement remplaçable)

Batterie : 80 Wh

Poids : 715 g

Conçue pour les joueurs exigeants, la ROG Xbox Ally X se démarque par sa puissance brute, ses ports USB4 avec DisplayPort 2.1, sa batterie haute capacité, et sa mémoire vive ultra rapide.

ROG Xbox Ally

Processeur : AMD Ryzen Z2 A

RAM : 16 Go LPDDR5X-6400

Stockage : 512 Go SSD M.2 2280

Batterie : 60 Wh

Poids : 670 g

Idéale pour une utilisation plus polyvalente, elle offre un bon équilibre entre performance et autonomie, à un prix plus accessible.

Performances de nouvelle génération

Selon ASUS, les gains sont significatifs :

La ROG Xbox Ally X affiche jusqu’à +30 % de performance sur des titres comme Indiana Jones and the Great Circle ou Doom : The Dark Ages, avec le double d’autonomie sur Hollow Knight : Silksong.

La ROG Xbox Ally profite de +20 % de puissance sur Forza Horizon 5 et Gears of War : Reloaded, et offre une autonomie augmentée de 110 % par rapport à la première génération.

Ces améliorations sont en grande partie dues aux nouveaux processeurs Z2, qui prennent en charge les technologies AMD comme FidelityFX Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) et Fluid Motion Frames (AFMF) — cette dernière permettant un gain de FPS jusqu’à 60 %.

Un ADN console et PC dans un seul appareil

Pensées pour le jeu portable sous Windows 11, les ROG Xbox Ally X et Ally permettent d’accéder à toutes les plateformes PC, comme Steam, Xbox Game Pass, Epic Games ou GOG, depuis une interface console-friendly.

Leurs poignées inspirées des manettes Xbox, les gâchettes à impulsion et la compatibilité complète avec l’écosystème Xbox en font des machines hybrides parfaitement taillées pour le cloud gaming, le jeu local et le jeu en déplacement.

ASUS frappe fort sur le segment des consoles PC portables

Avec les ROG Xbox Ally et Ally X, ASUS confirme son ambition de fusionner le meilleur du PC gaming et des consoles portables. Que vous soyez joueur occasionnel ou hardcore gamer, l’un de ces deux modèles devrait répondre à vos besoins — puissance extrême ou rapport qualité/prix imbattable.

Précommande dès aujourd’hui pour une sortie le 16 octobre 2025.