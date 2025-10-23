La prochaine Xbox serait un hybride entre console et PC, selon Sarah Bond

On en sait déjà beaucoup sur la prochaine génération de console Xbox : elle utilisera bien une puce AMD, ne sera pas limitée à une seule boutique de jeux, et restera compatible avec la ludothèque actuelle de la marque.

Mais, selon les dernières déclarations de Sarah Bond, présidente de Xbox, le futur de la console Xbox pourrait aller encore plus loin : un véritable hybride entre console et PC.

Un « appareil premium » inspiré de la Xbox ROG Ally X

Dans une interview accordée à Mashable cette semaine à propos de la nouvelle Xbox ROG Ally X, Sarah Bond a laissé entendre que la prochaine Xbox serait bien plus qu’une simple console de salon.

« Je peux vous dire que vous avez raison : la prochaine génération sera une expérience très haut de gamme, très soignée », a déclaré Bond. « Vous commencez à voir une partie de notre réflexion dans cette console portable, mais je ne veux pas tout révéler maintenant ».

Des propos volontairement vagues, mais qui semblent confirmer que Microsoft veut rapprocher son écosystème console du monde du PC — une idée déjà évoquée depuis plusieurs mois.

Une Xbox sous Windows ?

Depuis 2023, Microsoft répète vouloir offrir une « expérience Xbox non verrouillée à une seule boutique ni à un seul appareil », et faire de Windows la plateforme numéro un du jeu vidéo. En juin dernier, Sarah Bond annonçait d’ailleurs un partenariat pluriannuel avec AMD pour une nouvelle gamme d’appareils Xbox — sous-entendant déjà une convergence technologique entre PC et console.

De plus en plus d’indices suggèrent donc que le prochain Xbox fonctionnera sur une base Windows, et qu’il pourrait exister plusieurs modèles conçus par différents constructeurs, tous considérés comme des « Xbox » par Microsoft.

Un avant-goût avec la Xbox Ally X

La Xbox ROG Ally X, vendue environ 1 000 euros, pourrait servir de test grandeur nature pour ce concept hybride. Cette machine combine l’expérience Xbox classique avec les fonctionnalités d’un PC Windows, et montre la direction que prend Microsoft pour la prochaine génération.

Sarah Bond a promis « le plus grand bond technologique jamais vu sur une génération de console » — une affirmation ambitieuse qui laisse penser que la future Xbox pourrait bien redéfinir ce qu’est une console de salon.