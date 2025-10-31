Samsung reprend la tête du marché mondial, Apple consolide sa seconde place

Le marché mondial du smartphone montre enfin des signes de reprise. Selon le dernier rapport d’Omdia, 320,1 millions de smartphones ont été expédiés au troisième trimestre 2025, soit une croissance annuelle de 3 % — une amélioration notable après un début d’année en demi-teinte.

Mais derrière cette légère reprise, une surprise se cache : Transsion, la société chinoise derrière les marques Tecno, Infinix et Itel, est désormais le constructeur à la croissance la plus rapide au monde.

Samsung reprend la tête du classement mondial

Avec 60,6 millions d’unités expédiées au T3 2025, Samsung conserve sa position de numéro un mondial, représentant 19 % du marché. Le géant sud-coréen est porté par le succès inattendu de ses pliables Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, et ses nouveaux modèles d’entrée et de milieu de gamme comme les Galaxy A07 et A17.

Ces performances confirment la stratégie « double ligne » de Samsung : innover dans le haut de gamme tout en consolidant sa domination sur le segment abordable.

Apple en seconde position avec une progression modérée

Apple arrive en deuxième place avec 56,5 millions d’expéditions, soit une croissance de 4 % sur un an.

Le succès de l’iPhone 17, notamment du modèle de base, a dépassé les attentes, tandis que la demande pour les iPhone 17 Pro et Pro Max reste soutenue.

L’iPhone 17 a marqué un tournant, Apple ayant pour la première fois intégré des technologies ProMotion et une caméra ultra grand-angle 48 MP sur son modèle standard.

Top 5 mondial des constructeurs

Transsion, la montée fulgurante venue d’Afrique et d’Asie

La vraie star du trimestre, c’est Transsion. Avec 28,6 millions de smartphones expédiés, le groupe signe une croissance de 12 % en un an et grimpe à la quatrième place mondiale, devant Oppo et Honor.

Transsion domine désormais les marchés émergents d’Afrique, d’Asie du Sud et du Moyen-Orient, grâce à des smartphones ultra-abordables et optimisés pour ces régions (appareils photo adaptés aux peaux foncées, double SIM, grande autonomie).

En Afrique, près d’un smartphone sur deux vendu provient désormais d’une marque Transsion (Tecno, Infinix ou Itel).

Un marché tiré par les extrêmes : le très bas de gamme et le très haut de gamme

Selon Omdia, la croissance actuelle repose sur deux segments opposés :

Les smartphones à moins de 100 dollars, dominés par Transsion, Realme et Redmi,

Et les modèles premium à plus de 700 dollars, où Apple et Samsung restent imbattables.

Les marchés de milieu de gamme (300–700 dollars), en revanche, continuent de stagner, les consommateurs préférant soit dépenser le moins possible, soit investir davantage dans un appareil haut de gamme durable.

« C’est du tout ou rien », commente Omdia. « Les utilisateurs recherchent soit la meilleure offre possible, soit un appareil qu’ils garderont cinq ans ou plus ».

Cette polarisation reflète un changement profond du comportement des consommateurs :

Dans les pays émergents, la course au smartphone le moins cher domine encore, alimentée par Transsion, Xiaomi et Realme.

Dans les marchés matures, la montée du premium durable (iPhone, Galaxy Ultra, Pixel Pro) s’impose, soutenue par des durées de support logiciel plus longues et des offres de reprise.

Perspectives pour la fin de 2025

Omdia prévoit une poursuite de la reprise au T4, portée par les ventes d’iPhone 17 pour la saison des fêtes, la hausse des livraisons de smartphones pliables, et la montée en puissance des marques chinoises sur les marchés émergents.

Le marché mondial pourrait ainsi dépasser 1,2 milliard d’expéditions en 2025, soit une hausse de 2 à 3 % sur l’année — un premier signe tangible de redressement après deux années de stagnation.

Le marché mondial du smartphone repart enfin à la hausse. Samsung conserve sa couronne, Apple consolide sa position, mais c’est Transsion — le champion discret des marchés émergents — qui vole la vedette avec une croissance à deux chiffres. Un signe que l’avenir du mobile se joue autant à Lagos et à Mumbai qu’à Cupertino ou Séoul.