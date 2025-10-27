Accueil » HyperOS 3 arrive : les Xiaomi 15T sont les premiers servis en Europe

HyperOS 3 arrive : les Xiaomi 15T sont les premiers servis en Europe

HyperOS 3 arrive : les Xiaomi 15T sont les premiers servis en Europe

Xiaomi vient de lancer officiellement HyperOS 3, sa nouvelle interface basée sur Android 16, promettant un design plus épuré, de meilleures performances et une intégration encore plus fluide entre les appareils de son écosystème.

L’annonce a été faite le 25 octobre sur le compte X officiel de la marque. Les Xiaomi 15T et 15T Pro sont les premiers modèles à recevoir la mise à jour HyperOS 3.

HyperOS 3 : Un déploiement progressif, d’abord en Europe

Les premières versions logicielles — OS3.0.3.0.WOEEUXM pour le 15T et OS3.0.4.0.WOSEUXM pour le 15T Pro — sont disponibles en mise à jour OTA, incluant également le correctif de sécurité d’octobre.

Le déploiement démarre en Europe, avant une extension à d’autres régions dans les prochains jours. Les utilisateurs peuvent vérifier la disponibilité dans Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour du système.

Les modèles concernés et le calendrier

Fait surprenant, les Xiaomi 15T sont servis avant les Xiaomi 15 et 15 Ultra, pourtant équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le 15T Pro, propulsé par le Dimensity 9400+, servira donc de groupe de test mondial pour cette nouvelle version d’HyperOS.

Selon la feuille de route officielle, les prochaines mises à jour concerneront :

Xiaomi 15 et 15 Ultra, Redmi Note 14 et Poco F7/X7 → en novembre,

Xiaomi 14, Poco F6 et d’autres modèles de 2024 → fin novembre ou début décembre.

Les nouveautés d’HyperOS 3

La mise à jour introduit notamment :

un nouveau menu rapide « Hyper Island » regroupant médias, navigation et notifications,

une meilleure réactivité globale,

et un synchronisation multiplateforme plus fluide entre smartphones, tablettes et objets connectés Xiaomi.

Avec HyperOS 3, Xiaomi continue de réduire l’écart logiciel avec iOS, tout en renforçant la cohérence de son écosystème. Pour les utilisateurs de Xiaomi 15T, la nouvelle expérience est disponible dès aujourd’hui.