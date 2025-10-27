Accueil » Sony LYT-910 : le premier capteur 200 mégapixels de Sony sera plus grand que celui de Samsung

Sony LYT-910 : le premier capteur 200 mégapixels de Sony sera plus grand que celui de Samsung

Depuis plusieurs années, Samsung domine le marché des capteurs photo mobiles avec sa gamme ISOCELL, notamment les modèles de 200 mégapixels utilisés sur les Galaxy Ultra.

Mais, la donne pourrait bientôt changer : selon une nouvelle fuite, Sony prépare son premier capteur de 200 mégapixels, baptisé LYT-910, et il s’annonce particulièrement ambitieux.

Sony LYT-910 : un capteur géant de 1/1,11 pouce

D’après le leaker @fenibook, le Sony LYT-910 serait le premier capteur mobile de 200 mégapixels du constructeur japonais. Avec une taille de 1/1,11 pouce, il serait plus grand que le 1/1,3 pouce ISOCELL HP2 du Galaxy S25 Ultra.

Chaque pixel mesurerait 0,7 µm, contre 0,6 µm pour son rival coréen, promettant ainsi une meilleure capture de lumière et des détails plus riches.

Technologie Dual Remosaic et vidéo 8K

Le LYT-910 intégrerait une double architecture Remosaic (QBC/QQBC) pour optimiser la vitesse de lecture et le traitement des images. Côté vidéo, il prendrait en charge la 4K à 120 fps, et la 8K à 30 fps, toutes deux compatibles HDR.

Sony mettrait aussi l’accent sur la plage dynamique : avec plus de 100 dB, le capteur offrirait des performances HDR exceptionnelles, idéales pour les scènes contrastées — des néons urbains aux couchers de soleil.

Zoom numérique sans perte et efficacité énergétique

Le capteur prendrait en charge un zoom numérique 2x et 4x sans perte, en recadrant directement dans les pixels natifs sans dégradation visible. Les premières implémentations du LYT-910 seraient attendues dès 2026, probablement sur les flagships « Ultra » de Vivo, Oppo, et Xiaomi.

Samsung enfin challengé ?

Après des années de domination de Samsung dans l’ultra-haute résolution, ce capteur pourrait marquer le retour de Sony au sommet de la photographie mobile. Plutôt que de simplement multiplier les mégapixels, le LYT-910 semble miser sur une meilleure exploitation de chaque pixel, avec plus de lumière, plus de dynamique et moins de bruit.

Le Sony LYT-910 pourrait bien être le capteur le plus avancé jamais conçu par la marque. Et s’il tient ses promesses, la bataille pour la meilleure caméra mobile de 2026 s’annonce plus serrée que jamais — au grand bonheur des passionnés de photo.