PHP 8.5 introduit l’opérateur pipe : une révolution dans le chaînage des fonctions

Prévu pour une sortie le 20 novembre 2025, PHP 8.5 promet une évolution significative pour les développeurs web : l’introduction de l’opérateur pipe ( |> ).

Directement inspiré des paradigmes de la programmation fonctionnelle, cet opérateur vise à améliorer la lisibilité, la maintenabilité et la fluidité du code PHP.

À l’image de ce que proposent déjà des langages comme Elixir, F# ou même JavaScript avec certains frameworks, cet ajout marque un tournant dans l’évolution de PHP vers un langage plus moderne et expressif.

Qu’est-ce que l’opérateur |> en PHP 8.5 ?

L’opérateur pipe ( |> ) permet de chaîner des appels de fonctions de manière linéaire et claire, en évitant les imbriquations complexes ou les variables temporaires inutiles.

Exemple classique en PHP :

$result = trim(strtoupper($input));

Avec PHP 8.5 et l’opérateur pipe :

$result = $input |> strtoupper |> trim;

On passe ainsi d’une lecture de droite à gauche (avec les fonctions imbriquées) à une lecture de gauche à droite, plus naturelle et lisible.

Une avancée inspirée de la programmation fonctionnelle

Cet ajout n’est pas seulement une amélioration syntaxique : il s’agit d’une vraie reconnaissance du style fonctionnel dans PHP, un style qui gagne en popularité depuis quelques années.

Les partisans de l’opérateur pipe soulignent plusieurs bénéfices :

Réduction de la complexité cognitive , surtout dans les traitements de données longs.

, surtout dans les traitements de données longs. Facilité de refactorisation dans des bases de code legacy.

dans des bases de code legacy. Adoption plus large de paradigmes déclaratifs , même sans frameworks comme Laravel.

Selon un article de blog de la PHP Foundation, cette fonctionnalité a été pensée pour s’intégrer harmonieusement avec les fonctions anonymes (closures), la partial application, et les appels dynamiques, tout en restant cohérente avec la philosophie de PHP.

Une adoption attendue, mais pas sans débats

Avant d’être adoptée, la proposition d’ajouter |> a été débattue à plusieurs reprises dans des RFC (Request For Comments). Initialement rejetée, elle a finalement obtenu le soutien de la communauté et des figures majeures de l’écosystème, notamment après la montée en popularité des solutions fonctionnelles dans Laravel et Symfony.

Des développeurs sur X comparent déjà cette nouveauté à la classe Pipeline de Laravel, mais en version native et sans surcharge framework. Cela pourrait rendre les pipelines plus accessibles, notamment pour les projets ne dépendant pas de Laravel.

Impacts concrets pour les développeurs PHP

Dans la pratique, cet opérateur pourrait transformer la manière dont on structure certaines opérations :

Traitement de chaînes : plus besoin d’imbriquer htmlspecialchars , trim , ucfirst , etc.

: plus besoin d’imbriquer , , , etc. Manipulations de tableaux : combiné avec les nouvelles fonctions comme array_first() ou array_last() , cela simplifie les traitements en cascade.

: combiné avec les nouvelles fonctions comme ou , cela simplifie les traitements en cascade. Middleware et logique métier : une alternative élégante aux chaînages via classes ou callbacks.

De plus, avec les outils comme PHP-Parser qui s’adaptent déjà à cette nouveauté, les IDE et les outils d’analyse statique devraient rapidement offrir une compatibilité complète.

Compatibilité et mise à jour : à anticiper

Si l’opérateur pipe promet des gains importants, il ne sera disponible qu’à partir de PHP 8.5. Les développeurs doivent donc prévoir :

Une mise à jour des serveurs et environnements de développement.

Des tests de compatibilité dans les projets legacy.

Une phase de formation ou de documentation interne pour les équipes.

Mais les bénéfices à long terme semblent valoir l’investissement initial, en particulier pour les projets en constante évolution.

Une évolution qui redéfinit le PHP moderne

Avec cette nouveauté, PHP renforce sa position de langage mature, capable d’adopter les meilleures pratiques issues d’autres écosystèmes, sans pour autant trahir sa philosophie.

Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement plus global de modernisation du langage :

Ajout de readonly , enum , match , attributes dans les précédentes versions.

, , , dans les précédentes versions. Meilleure gestion des erreurs et typage plus strict.

Support accru pour les patterns fonctionnels et déclaratifs.

PHP 8.5, un pas de plus vers l’élégance du code

L’arrivée de l’opérateur pipe dans PHP 8.5 n’est pas un simple gadget syntaxique. C’est une véritable opportunité de repenser la structure de nos applications, en mettant la lisibilité et l’expressivité au cœur du code.