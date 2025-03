Accueil » ChatGPT : Édition de code directe dans Xcode, VS Code et JetBrains !

OpenAI vient de déployer une nouvelle fonctionnalité majeure pour son application ChatGPT sur macOS : la possibilité d’éditer directement du code dans des environnements de développement comme Xcode, VS Code et JetBrains. Cette mise à jour rapproche encore plus ChatGPT des assistants de codage IA, comme GitHub Copilot et Cursor.

Désormais, les utilisateurs peuvent demander à ChatGPT de modifier leur code sans avoir à copier-coller entre l’éditeur et l’interface du chatbot. Il suffit d’activer l’option « auto-apply » pour que les modifications soient appliquées automatiquement, sans validation supplémentaire.

Cette fonctionnalité repose sur la capacité « Work with Apps » introduite par OpenAI en novembre 2024 en version bêta. Cette technologie permet déjà à ChatGPT de lire le code dans des IDE populaires pour aider les développeurs à résoudre des bugs, optimiser des fonctions ou encore améliorer la documentation de leur projet.

Dès maintenant, les abonnés ChatGPT Plus, Pro et Team peuvent activer l’édition de code en mettant à jour leur application ChatGPT sur macOS. Les utilisateurs Enterprise, Edu et gratuits recevront la mise à jour la semaine prochaine.

De plus, OpenAI a confirmé qu’une version Windows de cette fonctionnalité est en préparation, bien que la date de lancement ne soit pas encore précisée.

ChatGPT face aux assistants IA de développement

Avec cette mise à jour, ChatGPT entre en concurrence directe avec GitHub Copilot et Cursor, qui sont déjà très adoptés par les développeurs. Une récente enquête de GitHub montre que la majorité des développeurs utilisent aujourd’hui des outils IA pour le codage, et certains startups comme celles de Y Combinator génèrent 95 % de leur code avec l’IA.

Cependant, malgré leur popularité croissante, ces assistants soulèvent des inquiétudes en matière de sécurité, de fiabilité et de droits d’auteur. Une étude de Harness a révélé que les développeurs passent plus de temps à déboguer le code généré par IA, et une analyse de Google souligne que l’IA peut accélérer les revues de code, mais parfois au détriment de la stabilité des livraisons.

Vers une offre dédiée aux développeurs ?

Avec cette évolution, OpenAI semble préparer un produit spécifiquement conçu pour les développeurs, potentiellement un concurrent direct de GitHub Copilot. Si la société va jusqu’à intégrer des fonctionnalités plus avancées comme la génération automatique de code en contexte, ChatGPT pourrait devenir un véritable assistant IA intégré aux environnements de développement professionnels.

Reste à voir comment les développeurs adopteront cette fonctionnalité et si OpenAI parviendra à imposer ChatGPT comme un standard du codage assisté par IA.