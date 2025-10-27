Accueil » Galaxy Watch 8 : elle mesure les antioxydants en 5 secondes, une première mondiale

Samsung franchit une nouvelle étape dans la santé connectée avec la Galaxy Watch 8, première montre capable de mesurer les antioxydants dans votre organisme en seulement cinq secondes grâce à un capteur de caroténoïdes intégré au dos de la montre.

Cette innovation, fruit de plus de sept ans de recherche, miniaturise une technologie de laboratoire pour offrir un suivi nutritionnel inédit directement au poignet.

Une révolution dans le suivi de la nutrition

Jusqu’ici, les montres connectées se limitaient à suivre l’activité physique et les calories brûlées. Avec la fonction « Antioxidant Index », Samsung mesure désormais les caroténoïdes, des pigments issus des fruits et légumes connus pour leurs bienfaits sur la santé et leur rôle dans la prévention du vieillissement cellulaire.

Développée avec l’experte en nutrition publique Dr. Hyojee Joung (Université nationale de Séoul), cette technologie transforme des données scientifiques complexes en indicateurs simples et exploitables.

Une technologie de laboratoire miniaturisée

Traditionnellement, la mesure des caroténoïdes repose sur de gros appareils de spectroscopie Raman. Samsung a réussi à les condenser dans un capteur de la taille d’une pièce, combinant LEDs multi-longueurs d’onde et photodétecteurs pour analyser la lumière réfléchie par la peau.

Des algorithmes d’apprentissage automatique ajustent en permanence les résultats pour chaque utilisateur, garantissant une grande précision.

Une précision validée cliniquement

Pour éviter les biais liés à la teinte de peau ou au flux sanguin, la mesure se fait au bout du doigt, où la mélanine est faible. Des essais cliniques menés au Samsung Medical Center sur plusieurs centaines de participants ont confirmé la fiabilité du capteur, quelle que soit la carnation.

Comment fonctionne le Antioxidant Index sur la Galaxy Watch 8 ?

Les caroténoïdes s’accumulent progressivement dans la peau, reflétant les habitudes alimentaires à moyen terme (1 à 2 semaines).

Le score est affiché selon trois niveaux :

Très faible

Faible

Optimal

Étapes d’utilisation :

Placez le bout du doigt sur le capteur pendant 5 secondes. Recevez votre score antioxydant instantanément. Suivez l’évolution de votre alimentation sur plusieurs semaines.

Les résultats peuvent être croisés avec d’autres données de la montre — sommeil, activité, stress — pour fournir une vue d’ensemble du bien-être global.

Une avancée majeure pour la santé préventive

Le professeur Yoonho Choi (Samsung Medical Center) souligne que le suivi de la consommation de fruits et légumes à travers les wearables pourrait réduire les risques de maladies liées à l’âge.

Avec cette innovation, Samsung pose un nouveau standard dans le domaine de la santé connectée, en rendant la nutrition mesurable et personnalisée.

Disponibilité

L’Antioxidant Index est disponible exclusivement sur la série Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch Ultra et les futures générations de montres Galaxy Watch.