Google Earth intègre Gemini pour renforcer ses outils d’intelligence artificielle

Google continue d’étendre l’intégration de l’IA dans Google Earth, en rendant désormais possible de dialoguer directement avec des modèles d’intelligence artificielle géospatiale.

L’objectif : aider les utilisateurs à identifier, par exemple, les infrastructures vulnérables à une tempête imminente ou les communautés exposées à des tempêtes de poussière pendant une sécheresse.

Google Earth: Le raisonnement géospatial passe à Gemini

La nouvelle mise à jour introduit Gemini dans le cadre du Geospatial Reasoning, le système de raisonnement géospatial de Google Earth. Concrètement, Gemini relie plusieurs modèles d’IA existants — prévisions météorologiques, imagerie satellite, cartes de population et données environnementales — afin de fournir des réponses plus précises et contextualisées aux requêtes des utilisateurs.

Cette version enrichie du framework est pour l’instant réservée au programme de testeurs de confiance de Google, qui peuvent désormais combiner leurs propres ensembles de données avec les modèles d’IA de Google Earth.

Un chat intégré pour explorer la planète autrement

Google explique que ce chat IA intégré à Google Earth, testé depuis l’an dernier, permet aux utilisateurs de trouver des objets ou des motifs directement dans les images satellites. Par exemple, on peut simplement demander à l’assistant : « Surveille les réserves d’eau potable et trouve les proliférations d’algues ».

L’IA analysera alors les données géospatiales disponibles pour repérer les zones concernées et fournir un rapport visuel interactif.

Une ouverture progressive aux utilisateurs pros

Les utilisateurs de Google AI Pro et Google AI Ultra aux États-Unis auront prochainement accès à cette nouvelle fonction de chat dans Google Earth, avec des limites d’utilisation plus élevées (non encore précisées).

Dans les semaines à venir, Google prévoit également d’ouvrir l’accès aux modèles Earth AI avec capacités Gemini à tous les utilisateurs disposant des offres Google Earth Professional et Professional Advanced.

En intégrant Gemini à ses modèles d’analyse géospatiale, Google transforme peu à peu Earth en un véritable assistant intelligent pour la planète, capable de raisonner sur les données environnementales en temps réel et d’aider les chercheurs, urbanistes ou institutions à anticiper les crises climatiques.