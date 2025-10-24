Accueil » OpenAI rachète Software Applications Inc. et mise sur l’intégration native de l’IA dans macOS

OpenAI vient de réaliser une acquisition stratégique : la startup Software Applications Incorporated (SAI), connue pour son travail sur Sky, une interface intelligente intégrée à macOS.

Le montant de l’opération n’a pas été divulgué, mais elle s’accompagne de l’arrivée de toute l’équipe SAI au sein d’OpenAI, selon un communiqué publié ce jeudi.

Une équipe issue d’Apple et de l’univers des « Raccourcis »

Fondée en 2023 par Ari Weinstein, Conrad Kramer et Kim Beverett — trois anciens d’Apple ayant contribué à la création de l’application Raccourcis (Shortcuts) — SAI s’est spécialisée dans la création d’interfaces capables de comprendre le contexte à l’écran et d’exécuter automatiquement des commandes en langage naturel.

Leur projet phare, Sky, permettait déjà d’automatiser des actions sur macOS (rédaction, gestion de fichiers, planification, développement, etc.) sans configuration préalable, simplement à partir d’instructions textuelles.

L’outil visait à combiner la simplicité de Raccourcis avec la puissance d’un modèle de langage moderne, capable de créer des workflow « à la volée ».

Une intégration profonde dans ChatGPT et ChatGPT Atlas

Dans son annonce officielle, OpenAI explique vouloir « intégrer la précision et la compréhension contextuelle de Sky dans ChatGPT et ses futurs produits », notamment son nouveau navigateur ChatGPT Atlas, lancé cette semaine.

« Les progrès de l’IA ne se résument pas à rendre les modèles plus intelligents, mais à les rendre utilisables via des interfaces qui comprennent le contexte et s’adaptent à l’intention de l’utilisateur », déclare OpenAI dans son communiqué officiel.

L’expertise de SAI en intégration macOS pourrait permettre à OpenAI de faire évoluer ChatGPT vers un véritable agent de bureau, capable non seulement de proposer des suggestions, mais aussi d’agir directement sur l’environnement macOS (ouvrir une application, rédiger un mail, classer des fichiers, etc.).

Un pas de plus vers l’assistant universel

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’OpenAI visant à étendre ChatGPT au-delà de la conversation textuelle. Après le rachat d’io, la startup de Jony Ive dédiée au matériel IA, OpenAI continue de renforcer son expertise dans les interfaces homme-machine.

Pour de nombreux observateurs, ce rapprochement pourrait ouvrir la voie à une intégration directe de ChatGPT dans les systèmes d’exploitation, à l’image de ce que Microsoft tente déjà avec Copilot sur Windows.

« Sky marque une nouvelle étape vers un ordinateur capable de comprendre ce que vous faites et de collaborer avec vous », indique Nick Turley, responsable ChatGPT chez OpenAI.

Un avantage stratégique contre Apple et Google

Alors qu’Apple déploie progressivement Apple Intelligence et que Google pousse son Gemini dans Android et ChromeOS, OpenAI cherche à se positionner comme le fournisseur d’IA universelle : indépendante du matériel, mais capable de s’intégrer profondément dans les environnements existants.

L’arrivée de l’équipe Sky pourrait offrir à OpenAI un avantage clé : une connaissance intime de macOS, des API Apple et de la conception d’interfaces fluides et naturelles — une compétence rare dans l’écosystème IA actuel.

Une consolidation rapide du marché de l’IA

Cette acquisition illustre la tendance de fond : les grands acteurs de l’intelligence artificielle absorbent les startups les plus prometteuses pour accélérer leurs projets et verrouiller les talents.

Pour OpenAI, c’est un pas supplémentaire vers une IA intégrée, proactive et contextuelle, bien au-delà du simple chatbot.

« Nous ne construisons pas seulement des modèles de langage. Nous construisons les interfaces du futur », déclare Fidji Simo, CEO des applications chez OpenAI.