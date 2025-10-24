Firefox continuera de supporter Windows 10 malgré la fin du support de Microsoft

Alors que Windows 10 a officiellement atteint la fin de son cycle de support gratuit cette semaine, Mozilla apporte une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui ne sont pas encore passés à Windows 11.

Le navigateur Firefox restera pleinement pris en charge sur Windows 10 — avec les mêmes fonctionnalités que sur la dernière version du système d’exploitation de Microsoft.

Firefox reste « complet » sur Windows 10

Dans un article de blog, Mozilla explique que Windows 10 reste l’un des systèmes les plus utilisés par les utilisateurs de Firefox, bien devant Windows 7 ou 8. Contrairement à ces anciennes versions, Firefox sur Windows 10 continuera donc de recevoir toutes les nouvelles fonctionnalités, les mises à jour de performance, ainsi que les correctifs de sécurité.

Autrement dit, Firefox sur Windows 10 offrira la même expérience complète que sur Windows 11, « pour le moment ».

Mozilla recommande malgré tout la mise à jour vers Windows 11

Même si Firefox continue de fonctionner parfaitement sur Windows 10, Mozilla déconseille de rester sur un système non supporté. En effet, la sécurité globale d’un ordinateur dépend du système d’exploitation, des pilotes et des autres logiciels installés.

L’éditeur rappelle donc que le passage à Windows 11 est gratuit pour la plupart des utilisateurs : « Lorsque vous démarrez Windows 11 pour la première fois, vous retrouverez Firefox exactement comme vous l’avez laissé — avec votre historique, vos favoris et vos mots de passe intacts ».

Pour ceux qui restent sur Windows 10 : activez les ESU

Si votre PC ne peut pas passer à Windows 11, Mozilla recommande d’activer les Extended Security Updates (ESU) proposées par Microsoft. Ces mises à jour gratuites, disponibles via Windows Backup dans les paramètres de mise à jour, permettent de corriger les futures failles de sécurité sans apporter de nouvelles fonctionnalités.

Et si vous changez d’ordinateur ? Si votre matériel est trop ancien, pensez à activer Firefox Sync avant de migrer vers un nouveau PC. Cela permettra de synchroniser automatiquement vos favoris, mots de passe et historique dès que vous installerez Firefox sur votre nouvelle machine.

En maintenant un support complet pour Windows 10, Mozilla s’adresse à une large base d’utilisateurs qui ne peuvent ou ne veulent pas encore basculer sur Windows 11. Un choix logique, tant le parc de machines sous Windows 10 reste massif — et une preuve que Firefox continue de se positionner comme le navigateur le plus indépendant et le plus durable du marché.