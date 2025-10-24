Accueil » ChatGPT Atlas : OpenAI prépare déjà une série de nouveautés pour son navigateur

Moins de deux jours après le lancement de ChatGPT Atlas, son tout nouveau navigateur Web dopé à l’intelligence artificielle, OpenAI ne compte pas ralentir. L’entreprise, qui ambitionne rien de moins que de bousculer la domination de Google Chrome, travaille déjà sur une première vague d’améliorations.

Un lancement suivi d’une pluie de nouveautés

Adam Fry, responsable du projet ChatGPT Atlas chez OpenAI, a confirmé sur X que son équipe était « déjà à fond pour améliorer le navigateur ».

Parmi les fonctionnalités à venir :

Les profils utilisateurs ,

, Les groupes d’onglets ,

, Et même un bloqueur de publicités optionnel.

Ces ajouts figurent dans la liste des « correctifs post-lancement » publiée par Fry, dont la plupart devraient arriver « dans les semaines à venir », tandis que certaines « demanderont un peu plus de temps ».

D’autres petites améliorations de confort sont également prévues, comme :

un menu déroulant pour les favoris,

une liste de raccourcis,

et une meilleure gestion des onglets épinglés (qui pourront se rouvrir automatiquement à la relance du navigateur).

Des améliorations pour l’IA intégrée

Les fonctionnalités clés liées à l’intelligence artificielle vont aussi être renforcées. L’agent intelligent — actuellement réservé aux abonnés ChatGPT Plus et Pro — bénéficiera de temps de réponse plus rapides, d’une pause plus fiable, et d’une meilleure intégration avec Google Drive ou Excel en ligne.

L’encadré latéral « Ask ChatGPT », qui permet d’interagir avec le chatbot directement depuis le navigateur, deviendra plus fluide et permettra de changer de projet ou de modèle IA sans quitter la page en cours.

Fry a aussi confirmé que l’équipe testait un prototype permettant de copier-coller directement du texte depuis cette barre latérale.

Collaboration et corrections ciblées

OpenAI travaille également sur des corrections spécifiques liées à 1Password, le gestionnaire de mots de passe. Certaines mises à jour impliqueront des partenaires externes, a précisé Fry, sans entrer dans les détails.

Avec ChatGPT Atlas, OpenAI veut transformer la navigation Web en expérience intelligente et interactive, capable de comprendre le contexte et d’agir à la place de l’utilisateur.

Cette série d’améliorations rapides montre la volonté de l’entreprise de répondre aux attentes des premiers testeurs et de consolider Atlas comme une alternative crédible à Chrome, Edge et Safari.