Google s’attaque frontalement à Microsoft 365 avec un plan de secours « anti-panne »

Google veut tirer parti des « pannes fréquentes et sévères » de Microsoft 365. Le géant de la recherche lance un nouveau programme de continuité d’activité qui permet aux entreprises d’utiliser Google Workspace comme solution de secours en cas d’interruption de service d’Outlook, Teams ou OneDrive.

Gmail et Meet prêts à prendre le relais en cas de défaillance de Microsoft 365

Le principe est simple : Google Workspace fonctionne en parallèle de Microsoft 365. Si une panne survient, les utilisateurs peuvent basculer instantanément sur Gmail, Google Meet ou Drive, sans migration préalable. « Google Workspace, avec le soutien de nos partenaires, synchronise les e-mails, calendriers, chats et plus encore avec Microsoft 365, afin que les données restent accessibles là où les entreprises en ont besoin, sans migration », explique Google.

L’entreprise promet que cette solution protège les activités critiques et limite les impacts clients en cas de coupure.

« Ce n’est pas une question de si, mais de quand »

Google n’y va pas par quatre chemins : selon lui, les pannes Microsoft 365 sont inévitables. Le groupe pointe directement le compte Microsoft 365 Status sur X, qui relaie régulièrement des incidents.

Le dernier en date ? Le 8 octobre, après une mise à jour de configuration ayant provoqué des problèmes de connexion aux boîtes mail.

Un kit pour les entreprises prêtes à quitter Microsoft

En parallèle, Google lance un Work Transformation Set, un ensemble d’outils destiné aux entreprises qui veulent abandonner Microsoft 365. Cette offre combine Workspace et Gemini, avec la possibilité d’intégrer des solutions d’identité tierces comme Okta.

L’objectif est clair : séduire les organisations lassées de la « dépendance à Microsoft » et de ses problèmes de sécurité.

Une rivalité historique qui s’intensifie

Cette nouvelle offensive s’inscrit dans une rivalité de longue date entre Microsoft et Google. L’an dernier encore, Microsoft accusait son concurrent de mener des « campagnes de l’ombre » pour dénigrer Azure et sa division cloud. Et, il y a plus de dix ans, Redmond lançait déjà sa célèbre campagne « Scroogled », accusant Google d’espionner les utilisateurs.

Aujourd’hui, la guerre reprend sur un nouveau front : la fiabilité et la continuité des services cloud — un terrain sur lequel Google entend bien se positionner comme la valeur refuge face aux pannes récurrentes de Microsoft 365.