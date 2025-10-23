Accueil » Xiaomi 17 Pro : Le test de durabilité révèle l’écran Dragon Glass 3.0… et un dos en plastique ?

Quand un flagship réservé à la Chine arrive sur l’établi de JerryRigEverything, la curiosité est toujours au rendez-vous. Cette fois, Zack Nelson s’est attaqué au Xiaomi 17 Pro, un smartphone compact qui rappelle visuellement l’iPhone 17 Pro… tout en cachant plusieurs surprises sous sa coque.

Xiaomi 17 Pro : Un écran ultra-résistant grâce au Dragon Glass 3.0

L’écran AMOLED de 6,3 pouces est protégé par le nouveau verre Dragon Glass 3.0, développé en interne par Xiaomi. Résultat : aucune rayure jusqu’au niveau 6, et seulement de légères marques au niveau 7 sur l’échelle de Mohs — un score comparable au Ceramic Shield 2 d’Apple.

« Le Dragon Crystal est clairement le meilleur verre que l’on ait vu sur un smartphone Android », a commenté Nelson, saluant les efforts de Xiaomi pour réduire sa dépendance aux fournisseurs externes.

Un mini-écran élégant… mais un dos en plastique

À l’arrière, on retrouve le petit écran secondaire intégré dans le bloc photo — pratique pour les notifications et les selfies —, mais recouvert d’un verre standard qui se raye dès le niveau 6.

Plus étonnant encore : le dos du téléphone est en plastique, un choix rare sur un modèle avoisinant les 900 €. Ce matériau offre tout de même des avantages : moins de poids, meilleure résistance aux chutes et réparations plus faciles. Mais il prive le téléphone de cette sensation « premium » attendue à ce niveau de prix.

Le châssis en aluminium tient bon face au test de torsion : une légère flexion, mais aucune fissure ni craquement. Même après l’épreuve de la flamme, l’écran AMOLED se rétablit sans trace permanente.

Plus pratique que luxueux

Le Xiaomi 17 Pro s’en sort très bien là où c’est le plus important : écran robuste, cadre solide, et conception cohérente. Le plastique au dos décevra les puristes, mais son côté léger et durable fait sens dans une optique d’usage quotidien.

Bref, un flagship bien construit, pensé pour durer, même s’il sacrifie un peu de prestige au profit de la praticité. Parfois, la durabilité vaut mieux que le clinquant.