Le premier benchmark du MacBook Pro M5 est tombé — et les performances sont impressionnantes

Le tout premier score Geekbench du MacBook Pro équipé de la puce M5 vient de faire surface en ligne, et les résultats sont plus qu’encourageants pour les fans d’Apple.

Apple M5 : Un bond de performances face à la puce M4

Selon les données repérées sur Geekbench, le MacBook Pro M5 atteint un score monocoeur de 4 263 points et multicoeurs de 17 862 points, soit une hausse significative par rapport à la génération précédente.

Pour comparaison, le MacBook Pro M4 tournait autour de 3 770 points en monocoeur et 14 700 en multicoeurs. Autrement dit, le nouveau Apple M5 affiche une nette avance, aussi bien sur les tâches simples que sur le travail en parallèle.

Ce score fait du Apple M5 le processeur Apple le plus rapide jamais testé sur Geekbench, surpassant les M4, M4 Pro et M4 Max.

Des chiffres prometteurs, mais à relativiser

Bien sûr, les benchmarks ne disent pas tout. Les tests synthétiques comme Geekbench donnent une idée du gain de puissance, mais ne traduisent pas forcément l’expérience réelle d’un utilisateur.

En pratique, les différences seront surtout visibles lors de tâches lourdes, comme le montage vidéo, les rendus 3D ou les calculs d’IA. Pour un usage quotidien (bureautique, navigation, multimédia), le M4 et le M5 offriront des performances déjà largement suffisantes.

MacBook Pro M5 : Une nouvelle génération déjà disponible

Apple a récemment annoncé le MacBook Pro M5 de 14 pouces, proposé dès 1 599 euros avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD.

Les précommandes sont déjà ouvertes, et la sortie officielle est prévue pour aujourd’hui, en même temps que le nouvel iPad Pro M5.

Et après ?

L’année 2026 pourrait marquer une véritable révolution pour le MacBook Pro.

Apple travaillerait déjà sur un modèle à écran tactile, la connectivité cellulaire intégrée, et de nouvelles puces M4 Pro/M4 Max plus puissantes.

En attendant, le MacBook Pro M5 signe un beau saut de génération et confirme la maîtrise d’Apple en matière de performances sur architecture ARM.