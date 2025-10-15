Accueil » Honor Magic 8 Pro : la marque défie l’iPhone 17 Pro en photo nocturne… depuis un hélicoptère

Honor prépare le terrain pour son prochain grand lancement avec un coup de com’ audacieux : une vidéo comparative tournée… depuis un hélicoptère.

Dans ce spot diffusé sur les réseaux chinois, la marque met directement son Magic 8 Pro face à l’iPhone 17 Pro d’Apple — dans un test extrême de photographie de nuit et de stabilisation.

Magic 8 Pro & iPhone 17 Pro: Duel nocturne à haute altitude

La séquence montre un représentant de la marque capturant des vues aériennes d’une métropole illuminée, caméra à la main, alors que l’hélicoptère tremble dans les airs.

Le message est clair : montrer la stabilité et la sensibilité en basse lumière du Magic 8 Pro.

Et les résultats sont frappants :

Les détails lointains — façades, lumières, textures — semblent plus nets et mieux définis sur le Magic 8 Pro.

Les couleurs sont plus vives, sans excès de saturation.

L’IA de traitement d’image intervient après la prise de vue pour rehausser la netteté et la clarté, sans trahir la lumière ambiante.

L’iPhone 17 Pro, fidèle à sa philosophie, reste plus neutre et équilibré, misant sur la cohérence plutôt que sur l’effet « wow ».

Une fiche technique de photophone haut de gamme

Honor n’a pas encore tout dévoilé, mais les teasers officiels confirment une configuration photo ambitieuse :

200 mégapixels (périscope téléobjectif, capteur 1/1,4 », f/2.6),

50 mégapixels principal (1/1,31 », f/1.6),

50 mégapixels ultra grand-angle.

L’ensemble est calibré pour offrir une polyvalence professionnelle, rivalisant directement avec les ténors du segment comme Apple et Samsung.

Sous le capot, la rumeur évoque une batterie 7 200 mAh en technologie silicium-carbone, avec charge rapide 120 W — un record potentiel pour un flagship de cette taille.

L’enjeu : repositionner Honor dans le très haut de gamme

Le moment choisi n’a rien d’anodin : la série Honor Magic 8 sera présentée officiellement dans la journée, soit quelques semaines après le lancement international de l’iPhone 17 Pro. Ce test en hélico, spectaculaire, mais précis, sert à affirmer le retour de Honor dans la cour des grands.

L’objectif est double :

montrer que la marque chinoise maîtrise désormais la photo de nuit, longtemps dominée par Apple,

et prouver que l’innovation hardware et logicielle made by Honor n’a plus rien à envier aux géants occidentaux.

Difficile de juger sans test complet, mais une chose est sûre : Honor frappe fort, autant sur le plan technique que marketing.

Si les promesses du Magic 8 Pro se confirment — notamment sur la plage dynamique, la stabilisation et la gestion de la lumière urbaine —, le modèle pourrait bien devenir le photophone Android de référence d’ici la fin de l’année.

Et même si Apple conserve l’avantage de la cohérence globale, Honor montre qu’il n’a plus peur de se mesurer directement au roi du segment premium.