X lance un marché officiel pour les noms d’utilisateur

La plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, s’apprête à transformer un aspect clé de son écosystème : les noms d’utilisateur. Elle vient d’annoncer la création du X Handle Marketplace, un marché officiel de pseudonymes permettant aux utilisateurs de réserver ou d’acheter des noms inactifs.

Comment fonctionne le X Handle Marketplace ?

Selon un rapport de The Verge, ce nouveau service permettra à certains abonnés de parcourir une base de pseudonymes disponibles, classés en deux catégories :

Les pseudonymes gratuits, qui incluent principalement des noms complets, des expressions à plusieurs mots ou des combinaisons alphanumériques.

Les pseudonymes « rares » ou premium, dont l’achat nécessitera le paiement d’une somme parfois très élevée.

D’après X, leur prix pourrait varier entre 2 500 dollars et plusieurs millions, selon la demande et la rareté du nom.

L’objectif est de réattribuer des pseudonymes inactifs tout en créant une nouvelle source de revenus pour la plateforme.

Réservé aux abonnés Premium

Le X Handle Marketplace ne sera pas accessible à tous. Le programme est limité aux abonnés Premium Plus et Premium Business, les formules les plus chères du réseau social.

Lorsqu’un utilisateur obtient un nouveau pseudonyme via la place de marché son ancien nom d’utilisateur est « gelé », et en cas de désabonnement ou de rétrogradation, il retrouve automatiquement son ancien handle.

Une nouvelle stratégie pour booster les abonnements

Selon The Verge, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à encourager les abonnements payants à X. Depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk, l’entreprise cherche à diversifier ses sources de revenus au-delà de la publicité, en multipliant les services exclusifs pour les abonnés Premium :