AWS en panne : Alexa, ChatGPT, Snapchat et Fortnite touchés par une interruption mondiale

Une panne d’envergure frappe actuellement Amazon Web Services (AWS), provoquant une interruption massive de services en ligne à travers le monde.

Parmi les plateformes affectées figurent Amazon, Alexa, Snapchat, Fortnite, ChatGPT, Perplexity, Airtable, Canva, et même certaines applications d’entreprises comme McDonald’s.

Une panne centrée sur la région US-EAST-1

Selon le tableau de bord officiel d’AWS, plusieurs services sont actuellement « impactés » par des problèmes opérationnels. L’entreprise indique enquêter sur une augmentation des taux d’erreurs et des latences dans la région US-EAST-1 (Virginie du Nord) — l’une des plus importantes zones de serveurs d’Amazon.

AWS a signalé les premières perturbations à 3 h 11 (heure de l’Est). Dans une mise à jour publiée à 3 h 51, la société a déclaré : « Nous travaillons activement à atténuer le problème et à en comprendre la cause. Une nouvelle mise à jour sera communiquée dans les 45 minutes. ».

Bien que la panne soit officiellement localisée aux États-Unis, des perturbations sont signalées à l’échelle mondiale, notamment en Europe et en Asie, où de nombreux services s’appuient sur les serveurs AWS.

Alexa et plusieurs services cloud à l’arrêt

Des utilisateurs ont signalé sur Reddit et sur X que l’assistant vocal Alexa ne répondait plus aux commandes ni aux routines programmées. Même les alarmes automatiques et les scénarios de domotique semblent hors service.

Cette panne affecte également les applications hébergées sur le cloud AWS, comme :

Perplexity AI, dont le PDG Aravind Srinivas a confirmé sur X : « Perplexity est actuellement hors ligne. La cause est un problème AWS. Nous travaillons à sa résolution. »

Epic Games (Fortnite), qui signale des problèmes de connexion.

Snapchat, dont le service de messagerie rencontre des lenteurs.

Canva, Airtable et plusieurs outils de productivité cloud.

Une panne qui rappelle les précédentes crises AWS

Les pannes de la région US-EAST-1 ne sont pas nouvelles. AWS a déjà connu des incidents similaires en 2020, 2021 et 2023, provoquant d’importantes coupures d’Internet pendant plusieurs heures. Cette région héberge une grande partie de l’infrastructure cloud mondiale, ce qui explique l’effet domino sur des centaines de services et applications.

Pour le moment, aucune cause précise n’a été confirmée par Amazon. Les équipes techniques sont toujours à pied d’œuvre pour identifier la source du problème et restaurer les services.

Les utilisateurs peuvent suivre l’évolution de la situation via la page : : status.aws.amazon.com.