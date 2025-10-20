Accueil » Apple fait du Vietnam sa nouvelle base industrielle pour les appareils de la maison connectée et l’IA

Apple franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de diversification industrielle. Le géant américain va étendre massivement sa production au Vietnam, marquant la première fois que le pays devient la base principale pour une toute nouvelle gamme de produits : les appareils connectés pour la maison connectée.

Cette décision s’inscrit dans un contexte géopolitique tendu, alors que les tensions commerciales et les risques de tarifs douaniers avec la Chine poussent Apple à réduire sa dépendance à ses chaînes d’approvisionnement chinoises.

Un tournant industriel stratégique pour Apple

Apple produit déjà plusieurs appareils au Vietnam — notamment des AirPods et certains iPad —, mais le projet à venir va bien plus loin. L’entreprise prévoit désormais de fabriquer et d’assembler entièrement une nouvelle gamme de produits « smart home » sur place.

Pour mener à bien cette expansion, Apple s’associe au groupe chinois BYD, un partenaire déjà impliqué dans l’assemblage d’iPad. BYD assurera l’assemblage, le test et le conditionnement des nouveaux appareils au Vietnam, tout en accroissant la production d’iPads dans le pays.

Le premier produit : un « Home Hub Display » de 7 pouces

Le premier appareil issu de cette nouvelle ligne sera un écran connecté de 7 pouces, conçu comme centre de contrôle pour la maison connectée. Ce « Home Hub Display » permettra de gérer les appareils, diffuser de la musique ou encore passer des appels FaceTime.

Doté d’un Siri plus intelligent et de fonctionnalités IA avancées, il proposera des interfaces adaptatives et une reconnaissance faciale améliorée.

Son lancement, initialement prévu pour 2025, a été repoussé au printemps 2026. Le produit viendra concurrencer l’Echo Show d’Amazon et le Nest Hub de Google.

D’autres produits en préparation

Apple ne s’arrête pas là. En fin 2026, la marque à la pomme lancera une caméra de sécurité intérieure, conçue pour s’intégrer parfaitement à l’écosystème HomeKit. Puis, en 2027, Apple prévoit un robot domestique de table équipé d’un écran de 9 pouces monté sur un bras motorisé, capable de suivre l’utilisateur et d’interagir grâce à l’IA.

Ce dernier, encore en phase de développement, pourrait être l’un des appareils les plus ambitieux et les plus coûteux d’Apple.

Siri entre dans une nouvelle ère

Un Siri nouvelle génération accompagnera ces lancements dès mars 2026. L’assistant vocal bénéficiera d’un moteur d’IA amélioré, d’une meilleure compréhension contextuelle, et de réponses issues du web plus naturelles.

Il sera également capable de contrôler plus finement les applications et les appareils connectés.

Cette expansion s’inscrit dans la politique de rééquilibrage géographique d’Apple. Outre le Vietnam, la marque investit dans l’Inde, la Malaisie et la Thaïlande pour sécuriser sa production mondiale. Cependant, les tarifs de 20 % sur les importations vietnamiennes représentent encore un frein logistique pour l’entreprise, qui devra ajuster ses coûts pour maintenir ses marges.