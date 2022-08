Apple pourrait délocaliser sa production au Vietnam ?

Étant donné son nouveau statu quo dans les relations internationales à la lumière de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, il faut s’attendre à un certain degré de démondialisation. Cela pose des problèmes aux entreprises comme Apple qui dépendent de chaînes d’approvisionnement rapides pour fabriquer et vendre leurs produits.

Cette information a été rapportée par NikkeiAsia. Elle a depuis été reprise par 9to5Mac dans un article dédié . Il convient de noter qu’une telle décision de la part d’Apple n’est en rien surprenante et que de nombreux analystes l’ont prédit depuis un certain temps.