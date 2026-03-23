Huawei n’a pas attendu la fin des annonces pour reprendre la main sur le récit. Lors de la présentation de nouveaux produits — dont des variantes « dynamiques » autour de la série Mate 80 et la gamme Enjoy 90 — He Gang, à la tête de la division Consumer, a affirmé que Huawei avait « fait un retour complet » sur le marché des smartphones.

Derrière la formule, il y a un message stratégique : Huawei veut être perçu non plus comme un acteur « en survie », mais comme une marque redevenue capable d’innover, de livrer du volume, et de reconstruire un écosystème autonome.

Un retour « complet » : ce que Huawei met en avant

Le discours de He Gang s’articule autour d’un triptyque très Huawei : puces Kirin, HarmonyOS et intégration matériel/logiciel. L’entreprise insiste sur une « couverture » de gamme redevenue cohérente, du très haut de gamme (Mate/Pura) jusqu’aux séries plus accessibles (Nova/Enjoy), avec l’idée qu’elle a reconstitué une présence sur tous les étages du marché.

Et, Huawei adosse ce narratif à des chiffres d’écosystème : lors du même cycle d’annonces, la marque a aussi communiqué sur HarmonyOS 5 et HarmonyOS 6, désormais à 50 millions d’installations, avec une dynamique annoncée à 150 000 appareils ajoutés par jour et plus de 350 000 apps/services natifs.

Ce qui rend la déclaration moins « marketing » qu’elle n’en a l’air, c’est qu’elle s’appuie sur un terrain où Huawei a effectivement rebondi : la Chine.

Selon des données relayées par IDC, Huawei a retrouvé en 2025 la première place du marché chinois en volume — un retour en tête « pour la première fois depuis cinq ans » d’après certaines synthèses. Des estimations Omdia vont dans le même sens, indiquant un retour au sommet sur l’année 2025, avec des volumes autour de 46–47 millions d’unités et une part proche de ~17 %.

Autrement dit : sur son marché domestique, Huawei n’est plus seulement « de retour ». Il est redevenu un leader crédible.

L’innovation « visible » : le hardware qui sert de vitrine (et de preuve de force)

Le choix des produits mis en avant n’est pas anodin. Huawei pousse des appareils qui racontent une histoire d’ingénierie — même quand elle paraît étrange au premier regard, comme ces modèles intégrant un ventilateur (édition Wind/Fan) pour tenir les performances. Des observateurs ont déjà décrit ce type de variantes comme une tentative de maîtrise thermique plus agressive, intégrée au design.

C’est une manière de dire : « nous savons encore faire du matériel différenciant », au-delà de la simple course aux mégapixels.

C’est ici que la déclaration de « retour complet » mérite d’être recadrée : Huawei a gagné une bataille locale, mais la guerre mondiale est d’une autre nature. À l’international, l’absence de l’écosystème Google (sur smartphone) reste un frein structurel pour une grande partie du public. En outre, les contraintes géopolitiques et industrielles (sanctions, accès à certaines chaînes de production/technologies) continuent d’influencer la capacité de Huawei à jouer à armes égales partout.

Même en Chine, la dynamique du marché reste mouvante : Reuters rappelait récemment que la concurrence locale ajuste ses prix et ses stratégies (subventions, promotions, pression sur les coûts de mémoire), avec des effets de yo-yo sur les parts de marché.

En clair, Huawei peut parler de « retour », mais le retour « global » dépendra moins d’un événement produit que d’une trajectoire : logiciels, services, partenaires, et surtout disponibilité réelle hors de Chine.

Sortir de Chine sans Google, et sans perdre l’élan

Huawei a raison sur un point : son rebond en Chine est tangible, et ses annonces autour de HarmonyOS donnent une idée de la vitesse à laquelle l’écosystème tente de se densifier. Mais, le « retour complet » reste, pour l’instant, un retour complet à domicile. La prochaine étape — et la plus difficile — sera de prouver que cette machine peut redevenir compétitive au-delà de son marché naturel, sans que l’expérience ne se fragmente.

Et c’est là que le récit se jouera vraiment : non pas sur une phrase de scène, mais sur la capacité de Huawei à redevenir une évidence dans la poche de gens qui, depuis cinq ans, ont appris à vivre sans lui.