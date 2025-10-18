Accueil » Samsung Galaxy S26 : lancement repoussé à mars 2026 à cause de retards de développement

Les prochains Samsung Galaxy S26 pourraient ne pas arriver aussi tôt que prévu. Selon un nouveau rapport du média allemand Techmaniacs, la firme sud-coréenne rencontrerait actuellement des problèmes de développement et de conception sur certains modèles de la gamme, ce qui pourrait repousser le lancement d’environ deux mois — soit de janvier à mars 2026.

Le Galaxy S26 Ultra prêt, mais le modèle standard en retard

D’après les informations obtenues, le Galaxy S26 Ultra aurait déjà terminé sa phase de développement et serait prêt à entrer en production. En revanche, le Galaxy S26 « classique » n’aurait pas encore finalisé son design, ce qui freine l’ensemble du calendrier.

Ce décalage expliquerait pourquoi Samsung envisagerait désormais un lancement plus tardif, possiblement au début du printemps 2026.

Le Galaxy S26 Ultra se profile comme un vrai upgrade

Le Galaxy S26 Ultra s’annonce comme une évolution marquante. Il serait équipé d’un écran 10 bits, capable d’afficher plus d’un milliard de couleurs, contre 8 bits sur le Galaxy S25 Ultra.

Sous le capot, on retrouverait le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, épaulé par 12 Go de RAM et une batterie de 5 000 mAh — inchangée en capacité, mais désormais compatible avec une charge rapide de 60 W, permettant d’atteindre 80 % en environ 30 minutes.

Le Galaxy S26 mise sur le Exynos 2600

Contrairement à son grand frère Ultra, le Galaxy S26 standard devrait utiliser la nouvelle puce Exynos 2600, conçue en interne. Ce choix stratégique viserait à renforcer la division Samsung Semiconductor, fragilisée ces dernières années par la concurrence de Qualcomm et MediaTek.

Le design du Galaxy S26 serait encore en phase de validation, mais les fuites évoquent un style minimaliste et plus épuré, fidèle à l’esthétique sobre de la marque.

Pas de Galaxy S26 Edge cette année

Autre changement notable : le Galaxy S26 Edge aurait été abandonné.

La gamme 2026 se composerait donc de trois modèles :

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Cette simplification permettrait à Samsung de concentrer ses efforts sur la différenciation logicielle et matérielle des modèles existants, tout en optimisant les coûts de production.

Faut-il craindre un report ?

Même si cette rumeur doit être prise avec prudence, un retard global de la série Galaxy S26 pourrait donner de l’air à la concurrence — notamment Xiaomi ou OnePlus, qui prévoient leurs lancements dès janvier.

Toutefois, si ce délai permet à Samsung d’assurer une meilleure optimisation logicielle et matérielle, il pourrait s’avérer bénéfique à long terme.