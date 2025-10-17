Accueil » Honor Watch 5 Pro : la montre connectée la plus complète de 2025, entre robustesse et intelligence IA

Aux côtés de la série Magic 8, des Earbuds 4 et de la MagicPad 3 Pro, Honor a dévoilé sa nouvelle montre haut de gamme : la Honor Watch 5 Pro. Pensée pour les amateurs d’aventure, de sport et de santé connectée, elle allie design premium, résistance extrême et intelligence artificielle intégrée.

Honor Watch 5 Pro : Un design robuste, certifié pour l’exploration

La Honor Watch 5 Pro a été conçue pour résister à toutes les conditions. Elle affiche un impressionnant triple indice de protection IP68/IP69/IP69K, une étanchéité à 50 m, et une conception testée pour résister à l’eau à haute pression.

Malgré cette robustesse, la montre conserve une allure élégante grâce à son boîtier en acier inoxydable (ou céramique selon la version) et son écran circulaire AMOLED de 1,5 pouce (466 × 466 px, 310 ppp) atteignant une luminosité record de 3 000 nits — parfaite même en plein soleil.

Disponible en plusieurs éditions thématiques — Explorer, Astronomer, Climber, Pioneer et Voyager —, chaque modèle s’inspire d’un univers d’exploration différent.

Intelligence artificielle intégrée avec YOYO et DeepSeek

Comme le reste de l’écosystème Honor, la Honor Watch 5 Pro embarque l’IA YOYO et le modèle DeepSeek. Cette combinaison alimente une série de fonctions intelligentes :

Personnalisation dynamique des cadrans,

Enregistrements vocaux avec transcription automatique,

Gestes du poignet pour répondre à un appel, couper une alarme ou contrôler la musique,Et même une planification de santé et d’entraînement grâce à un coach IA personnel.

Santé, sport et précision médicale

La Honor Watch 5 Pro se distingue par son système de détection LingTong, regroupant l’un des ensembles de capteurs les plus complets du marché : fréquence cardiaque, saturation en oxygène (SpO₂), pression artérielle, ECG, détection de fibrillation auriculaire et battements prématurés, évaluation du risque cardiovasculaire et cérébrovasculaire (en partenariat avec l’équipe du Professeur Gu Dongfeng).

Fonctionnalités sportives avancées :

Coach IA de course et fitness, avec plan d’entraînement personnalisé,

Routines d’échauffement et d’étirement,

Synchronisation de la musique avec le rythme de course,

Analyse post-entraînement (VO₂ Max, fréquence cardiaque de récupération, charge d’entraînement, temps de récupération, calories brûlées),

Arène sportive virtuelle pour défier d’autres utilisateurs via WeChat Sports, Keep ou Gudong,

Polaris Positioning System à double fréquence et triple satellite, offrant une précision améliorée de 50 % grâce à la fusion IA des signaux GPS.

Autonomie et connectivité polyvalente

Honor promet une autonomie de 15 jours en mode Bluetooth classique, 10 jours en mode eSIM double terminal et 3 jours en mode eSIM autonome. La recharge s’effectue sans fil, avec une compatibilité de 5–9V DC/2A.

Autres caractéristiques notables :

eSIM pour appels et données sans smartphone,

NFC pour paiements et transports,

Bluetooth 5.2,

Compatibilité Android (9,0+) et iOS (13,0+),

Contrôle tactile sous l’eau (« Water Flow Touch »),

Certification TÜV Rheinland pour le confort de port prolongé.

La Honor Watch 5 Pro se positionne comme l’une des montres connectées les plus complètes de 2025. Entre design haut de gamme, durabilité extrême, coach IA intégré et précision médicale poussée, elle cible aussi bien les sportifs exigeants que les utilisateurs en quête de suivi santé avancé.