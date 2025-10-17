OPPO Pad 5 : tablette 3K 144 Hz avec écran mat, Dimensity 9400+ et batterie 10 000 mAh

OPPO a profité du lancement de sa série Find X9 en Chine pour dévoiler la OPPO Pad 5, une tablette premium pensée autant pour la productivité que pour l’apprentissage.

Avec son écran mat anti-reflet, son processeur MediaTek Dimensity 9400+ gravé en 3 nm et sa grande batterie de 10 420 mAh, elle vient clairement se positionner face aux meilleurs modèles Android du marché.

OPPO Pad 5 : Un grand écran 3K à 144 Hz, pensé pour les yeux

La Oppo Pad 5 arbore une dalle LCD de 12,1 pouces au format 7:5, offrant une résolution de 3000 × 2120 pixels, une fréquence adaptative jusqu’à 144 Hz, et un échantillonnage tactile de 540 Hz. L’écran couvre 98 % du spectre DCI-P3, affiche 10,7 milliards de couleurs, et atteint 900 nits de luminosité maximale.

La version Soft Light (matte) se distingue par une technologie nano-etching capable de réduire la réflexion ambiante de 97 %, tout en améliorant la clarté de 22 % — une première pour Oppo. L’écran bénéficie en plus d’une certification TÜV Rheinland pour le confort visuel.

Puissance de pointe avec le Dimensity 9400+

Sous le capot, la tablette embarque le MediaTek Dimensity 9400+, un processeur haut de gamme basé sur le procédé 3 nm de TSMC, associé à un GPU Immortalis-G925 MC12. OPPO annonce un score dépassant 3,05 millions de points sur AnTuTu, soit une performance digne des meilleurs smartphones gaming.

Le constructeur y intègre également le moteur Tidal Engine pour un ajustement dynamique des performances, et un système de refroidissement Tiangong, dont la surface dissipatrice est 39 % plus grande que sur la génération précédente.

ColorOS 16 et outils intelligents

La tablette tourne sous ColorOS 16 basé sur Android 16, avec des optimisations dédiées au multitâche : jusqu’à cinq fenêtres actives simultanément. Elle offre aussi une connectivité multi-appareils fluide avec les smartphones OPPO, ainsi que des outils éducatifs avancés — notamment un mode lecture intelligente et des fonctions d’écriture manuscrite améliorées compatibles avec le OPPO Pencil 2 / 2 Pro.

Caméras, audio et connectivité

La OPPO Pad 5 propose deux capteurs de 8 mégapixels (avant et arrière), capables de filmer en 4K à 30 fps, avec stabilisation électronique (EIS) et un mode Super Steady en 1080p à 30 fps.

Côté audio, on retrouve un port USB-C audio certifié Hi-Res, ainsi qu’une compatibilité avec les codecs aptX HD, LDAC et LHDC 5.0. La connectivité est complète : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1, et même le partage 5G via smartphone.

Une grosse batterie et une charge ultra rapide

OPPO équipe sa tablette d’une batterie de 10 165 à 10 420 mAh (selon la version) compatible avec la charge SuperVOOC 67 W. Selon la marque, 10 minutes de charge suffisent pour 10 heures de lecture vidéo. La tablette supporte également les protocoles UFCS, PPS et PD, assurant une compatibilité universelle.

La OPPO Pad 5 sera disponible en Chine à partir du 22 octobre 2025, à partir de 2 599 ¥ (≈ 364 $) pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, la version de 16 Go + 512 Go atteignant 3 599 ¥, soit environ 504 euros.

Parmi les autres accessoires, on peut citer le Smart Touch Keyboard à 699 ¥ (~98 $), le OPPO Pencil 2 Pro à 499 ¥ (~70 $) et le Smart Protective Case à 199 ¥ (~28 $).

La OPPO Pad 5 combine design fin, écran mat innovant et performances haut de gamme, tout en ciblant les étudiants et professionnels grâce à ses outils de productivité intégrés. Elle se positionne comme une alternative solide aux tablettes Xiaomi Pad 7 Pro, Honor MagicPad 3, et même à la Galaxy Tab S9 FE, tout en restant plus abordable que les modèles haut de gamme Android ou iPad Pro.