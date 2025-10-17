Accueil » Fin de Windows 10 ! Comment passer gratuitement à Windows 11 (même sur un PC non compatible) ?

Si vous avez décidé de quitter Windows 10 à la suite de sa fin de support depuis le 14 octobre, bonne nouvelle : il est toujours possible de passer gratuitement à Windows 11, même si Windows Update ne vous le propose pas — et même si votre PC n’est pas officiellement pris en charge.

Voici comment procéder étape par étape.

Vérifiez si votre PC est compatible avec Windows 11

Avant toute chose, téléchargez et exécutez l’application PC Health Check de Microsoft :

Cliquez sur « Télécharger l’application PC Health Check » depuis le site officiel. Lancez-la, puis cliquez sur « Vérifier maintenant ».

L’outil vous indiquera si votre PC est officiellement compatible avec Windows 11.

S’il ne l’est pas, il précisera pourquoi :

Absence de TPM 2.0,

Processeur non pris en charge,

Ou encore Secure Boot désactivé dans le BIOS.

Si le problème vient du TPM 2.0, vous pouvez souvent l’activer manuellement dans les paramètres UEFI (BIOS) de votre ordinateur.

Bonne nouvelle

Même si votre PC n’est pas officiellement pris en charge, vous pouvez tout de même installer Windows 11. Microsoft prévient simplement que vous pourriez rencontrer des problèmes ou ne pas recevoir toutes les futures mises à jour.

La méthode la plus sûre : via Windows Update

Pour la mise à niveau la plus simple et la plus stable :

Ouvrez les Paramètres (Windows + I). Allez dans Mise à jour et sécurité > Windows Update. Cliquez sur « Rechercher des mises à jour ».

Si votre PC est éligible, un message s’affichera : « Windows 11 est prêt — et il est gratuit ! ». Cliquez alors sur « Télécharger et installer » pour lancer la migration.

Si votre PC est incompatible, cette option n’apparaîtra jamais dans Windows Update. Dans ce cas, il faut passer par l’installation manuelle.

Méthode simple : l’Assistant de mise à jour

Microsoft propose un outil officiel, Windows 11 Update Assistant, très facile à utiliser :

Rendez-vous sur la page Télécharger Windows 11 du site Microsoft. Téléchargez et exécutez l’Assistant d’installation. Suivez les instructions à l’écran — il s’occupe de tout automatiquement.

Cette méthode installe Windows 11 par-dessus Windows 10 sans effacer vos fichiers ni vos applications.

Méthode avancée : créer une clé USB bootable

Si vous préférez une installation propre :

Téléchargez l’outil de création de supports depuis le site Microsoft. Insérez une clé USB (8 Go minimum). Choisissez l’option « Créer un support d’installation (clé USB, ISO, DVD) ». Suivez les étapes pour créer la clé et installer Windows 11 manuellement.

Vous pouvez aussi télécharger le fichier ISO pour l’utiliser dans une machine virtuelle ou pour une installation sur mesure.

En cas de problème

Pas de panique : après l’installation, vous avez 10 jours pour revenir à Windows 10 sans perdre vos données. Rendez-vous simplement dans Paramètres > Système > Récupération pour effectuer le retour arrière.

Et si mon PC n’est pas officiellement compatible ?

Si votre PC est ancien, vous pouvez :

Activer TPM 2.0 et Secure Boot dans le BIOS,

Ou utiliser un outil comme Rufus pour bypasser les restrictions matérielles (processeur, TPM, etc.).

Microsoft ne recommande pas cette méthode et n’assure pas la stabilité ni les mises à jour sur ces machines. Mais pour les utilisateurs expérimentés ou curieux, l’installation reste possible.

En résumé :