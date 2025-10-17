Accueil » Razer Kiyo V2 et Kiyo V2 X : les nouvelles webcams 4K et 1440p boostées à l’IA

Razer, bien connu pour ses claviers et souris gaming, élargit encore son catalogue de périphériques PC avec une nouvelle génération de webcams. Les Razer Kiyo V2 et Kiyo V2 X misent sur la qualité d’image, la souplesse logicielle et des fonctions IA avancées pour séduire aussi bien les créateurs de contenu que les professionnels en télétravail.

Razer Kiyo V2 : la 4K ultra-précise avec capteur Sony

Le modèle haut de gamme, vendu 169,99 euros, Razer Kiyo V2, embarque un grand capteur Sony STARVIS capable de filmer en 4K à 30 images par seconde. Razer promet une image nette, détaillée et fidèle en couleur, même en faible luminosité.

La webcam prend en charge plusieurs formats d’encodage vidéo sans perte, dont MJPEG, YUY2 et NV12, pour préserver la qualité d’image lors des montages ou diffusions.

Mais la vraie nouveauté vient de sa collaboration logicielle avec Reincubate et son application Camo Studio. Grâce à cette intégration, la Kiyo V2 bénéficie de plusieurs fonctions dopées à l’IA :

Auto-framing: recentrage automatique grâce à un pan/tilt/zoom intelligent,

Correction d’éclairage adaptative,

Effets d’arrière-plan dynamiques, comme le flou ou le remplacement visuel.

Toutes ces fonctions sont accessibles depuis Razer Synapse, le logiciel central de l’écosystème Razer, qui propose un mode « One-Click Image Enhancement » pour ajuster automatiquement l’exposition, la balance des blancs et la réduction du bruit.

Les utilisateurs plus exigeants peuvent aussi régler manuellement l’ISO, la vitesse d’obturation et la balance des couleurs.

Razer Kiyo V2 X : 1440p à 60 FPS pour les streamers

Lancée en parallèle, la Razer Kiyo V2 X reprend l’essentiel du savoir-faire du modèle phare, dans une version plus abordable. Elle filme en 1440p à 60 images par seconde, un format fluide et détaillé, souvent préféré par les streamers à la 4K@30fps.

La Kiyo V2 X comprend un autofocus rapide, un objectif grand-angle, un micro intégré, et surtout un volet de confidentialité physique intégré.

Avec un prix de 109,99 euros, elle se positionne comme une webcam haut de gamme accessible, idéale pour les créateurs débutants ou les utilisateurs exigeants sans aller vers des équipements professionnels à plusieurs milliers d’euros.

Disponibilité

Les Razer Kiyo V2 et Kiyo V2 X sont disponibles dès maintenant sur la boutique officielle de Razer et auprès de ses revendeurs agréés.