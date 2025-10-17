Accueil » OpenAI suspend les vidéos IA de Martin Luther King Jr. après des dérives sur Sora

OpenAI suspend les vidéos IA de Martin Luther King Jr. après des dérives sur Sora

OpenAI a récemment permis à ses utilisateurs de créer des vidéos générées par IA mettant en scène des personnalités historiques disparues, comme Michael Jackson, Stephen Hawking, Isaac Newton ou encore la reine Elizabeth II. Ces créations, partagées massivement sur TikTok, YouTube Shorts et Instagram Reels, ont suscité autant de curiosité que de polémique.

Mais après plusieurs dérives jugées offensantes, la société a décidé de bloquer temporairement les vidéos mettant en scène Martin Luther King Jr. sur sa plateforme Sora.

OpenAI répond à la famille de Martin Luther King Jr.

Dans un communiqué publié sur X, OpenAI a confirmé avoir suspendu la génération de vidéos représentant le célèbre militant des droits civiques, à la demande de sa succession.

L’entreprise explique que cette décision intervient après la diffusion de contenus jugés irrespectueux, dont certains montraient le Dr. King dans des situations parodiques ou dégradantes, provoquant une vive indignation sur les réseaux sociaux.

« S’il existe un intérêt légitime à représenter des figures historiques dans des créations artistiques, nous estimons que les familles et ayants droit doivent pouvoir contrôler l’usage de leur image », précise OpenAI dans sa déclaration officielle.

L’entreprise indique également que les représentants légaux ou familles pourront désormais demander à restreindre l’usage du visage ou de la voix d’une personnalité sur Sora.

Un débat croissant sur le consentement et l’éthique des vidéos IA

Lancé récemment, Sora permet de générer des vidéos hyperréalistes à partir de simples instructions textuelles. Mais, cette technologie soulève d’importantes questions éthiques et juridiques autour du droit à l’image et du consentement posthume.

Dr. Bernice King, la fille de Martin Luther King Jr., a appelé les internautes à ne plus partager de vidéos IA de son père, jugeant ces recréations « indécentes et irrespectueuses ». Une position similaire à celle de Zelda Williams, la fille de Robin Williams, qui avait dénoncé l’usage de deepfakes pour reproduire la voix et l’image de son père décédé.

Certaines vidéos générées par les utilisateurs montraient Martin Luther King se comportant de manière grotesque ou affrontant Malcolm X, des détournements considérés comme inacceptables.

Vers de nouvelles règles de modération pour Sora

Face à la controverse, OpenAI a annoncé travailler sur de nouvelles protections pour encadrer les représentations de personnes réelles, qu’elles soient vivantes ou décédées. L’entreprise prévoit de mettre en place un système de gestion des droits permettant aux familles, ayants droit ou détenteurs de licences de bloquer les recréations non autorisées.

En parallèle, OpenAI promet de renforcer la modération et la transparence de Sora, tout en continuant à développer ses outils de génération vidéo de manière « responsable ».