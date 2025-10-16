Voici où vous pouvez précommander les nouveaux MacBook Pro M5 et iPad Pro M5

Apple vient de lever le voile sur les nouvelles versions de ses MacBook Pro M5 de 14 pouces et iPad Pro M5, toutes deux équipées de la nouvelle puce M5. Sans surprise, cette dernière promet des performances supérieures à la M4, notamment dans les applications gourmandes en graphismes et en intelligence artificielle.

Selon Apple, le GPU 10 cœurs du M5 intègre désormais un accélérateur neuronal dans chaque cœur, améliorant considérablement le traitement des tâches d’IA et la réactivité dans les workflows créatifs.

La puce M5 offre une bande passante mémoire de 153 Gb/s, contre 120 Gb/s sur la génération précédente, ainsi qu’un gain de 20 % en performances multithreadées. Ces optimisations profitent directement aux applications de montage vidéo, de modélisation 3D et d’entraînement de modèles d’IA.

Côté graphismes, le M5 profite d’un GPU retravaillé, capable d’afficher des scènes plus complexes avec un meilleur taux d’images par seconde, tout en réduisant la consommation énergétique.

MacBook Pro 14 pouces M5 : la même élégance, plus de puissance

Le MacBook Pro M5 (14 pouces) conserve le design et l’ergonomie de son prédécesseur :

Écran Liquid Retina XDR avec 1 600 nits en HDR,

Ports Thunderbolt 4, HDMI, lecteur SD, MagSafe 3,

et un clavier Magic Keyboard rétroéclairé avec Touch ID.

Les configurations démarrent à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, mais peuvent désormais être étendues jusqu’à 4 To — une amélioration notable face à la limite précédente de 2 To.

Apple promet également 24 heures d’autonomie, un record pour la gamme Pro, notamment grâce à une meilleure efficacité énergétique du M5.

iPad Pro M5 : encore plus proche d’un MacBook

Les nouveaux iPad Pro 11 et 13 pouces bénéficient eux aussi de la puce M5, avec une amélioration marquée des performances en IA et des vitesses de lecture/écriture mémoire.

L’iPad Pro conserve son écran OLED ultra-fin, sa compatibilité avec le Magic Keyboard et l’Apple Pencil Pro, et gagne en rapidité pour les usages professionnels comme le dessin, la vidéo ou le multitâche avancé sous iPadOS 26.

Où précommander les nouveaux MacBook Pro M5 et iPad Pro M5 ?

Appareil Prix de départ Date de lancement Précommande MacBook Pro 14 pouces (M5) 1 799 euros 22 octobre 2025 Apple / Amazon iPad Pro 11 pouces (M5) 1 119 euros 22 octobre 2025 Apple / Amazon iPad Pro 13 pouces (M5) 1 469 euros 22 octobre 2025 Apple / Amazon

Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui sur le site d’Apple et chez Amazon.