Apple prépare un HomePod avec écran pour 2026 : l’IA embarquée au cœur de la maison connectée

Apple s’apprête à faire un grand pas dans le domaine de la maison intelligente. Selon plusieurs sources concordantes, la marque à la pomme lancera en 2026 un nouveau HomePod doté d’un écran tactile, pensé pour centraliser les fonctions domotiques, les appels vidéo… et, surtout, intégrer une Siri dopée à l’intelligence artificielle.

Cette avancée marque une rupture majeure pour Apple, qui adopte enfin une vision plus ambitieuse — et plus proactive — de la maison connectée, face à Amazon et Google.

Un lancement repoussé à cause de Siri et Apple Intelligence

Initialement prévu pour 2025, ce HomePod à écran a été reporté à 2026. Pourquoi ce retard ? La réponse tient en un mot : intelligence artificielle.

Apple veut faire de ce produit une vitrine pour sa plateforme Apple Intelligence, récemment introduite avec iOS 18. Le problème ? Siri, dans son état actuel, n’est pas encore à la hauteur des ambitions de la firme. Selon MacRumors, l’intégration de commandes vocales contextuelles, naturelles et efficaces reste un défi technique.

Apple préfère donc prendre son temps… plutôt que de proposer une expérience incomplète.

Un assistant vocal plus intelligent, plus personnalisé

Ce futur HomePod ne se contentera pas d’afficher des widgets ou de lancer de la musique. Il devrait embarquer :

Un écran de 7 pouces avec une interface adaptée à la maison.

Une nouvelle version de Siri, plus expressive, plus contextuelle, alimentée par Apple Intelligence.

Des fonctions de reconnaissance faciale ou gestuelle pour suivre l’utilisateur dans la pièce.

Une base domotique compatible avec Matter, HomeKit et potentiellement d’autres écosystèmes.

Certaines rumeurs évoquent même une version motorisée du produit, avec un bras articulé pour suivre l’utilisateur dans la pièce.

Une alternative privée aux enceintes Amazon et Google

L’un des atouts majeurs d’Apple est sa maîtrise de la confidentialité. Contrairement à Alexa ou Google Assistant, Siri traite une grande partie des données en local, et ce futur HomePod devrait aller encore plus loin en ce sens.

Selon les rumeurs, un nouveau système « homeOS » pourrait faire son apparition pour centraliser les fonctions IA et domotiques, avec une sécurité renforcée.

Une stratégie par étapes : d’abord, le HomePod mini ?

Avant le grand lancement de 2026, Apple pourrait proposer dès fin 2025 :

Un HomePod mini V3 avec puce améliorée

Un déploiement progressif d’Apple Intelligence sur les appareils existants

Cela permettrait à Apple de garder le lien avec les utilisateurs, tout en affinant sa technologie IA dans l’ombre.

Apple vise un produit « référence » dans la maison connectée

En repoussant le lancement de ce HomePod à écran, Apple prend un risque… mais aussi une longueur d’avance. L’objectif est clair : sortir un produit vraiment utile, complet, et différenciant.

Ce futur hub pourrait bien devenir la pierre angulaire de l’écosystème Apple à la maison. Si Siri tient ses promesses, Apple pourrait redéfinir les standards du marché — comme elle l’a fait pour les smartphones, les tablettes… et, bientôt, les assistants intelligents.