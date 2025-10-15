Accueil » Windows 10 tire sa révérence : la fin d’une ère pour le système le plus populaire de Microsoft

Windows 10 tire sa révérence : la fin d’une ère pour le système le plus populaire de Microsoft

Windows 10 tire sa révérence : la fin d’une ère pour le système le plus populaire de Microsoft

C’est officiel : Microsoft met fin au support de Windows 10. Dix ans après son lancement, le système d’exploitation emblématique a atteint sa date de fin de support (EOL) ce 14 octobre.

Concrètement, cela signifie plus de mises à jour de sécurité ni d’assistance technique, même si votre PC continuera de fonctionner normalement.

Windows 10 est « mort », mais pas inutilisable

Rassurez-vous : votre PC ne s’arrêtera pas de tourner du jour au lendemain. Mais dès aujourd’hui, il n’obtiendra plus de correctifs de sécurité, à moins que vous n’activiez une option spécifique.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon StatCounter, 40 % des PC sous Windows dans le monde utilisent encore Windows 10 — une part énorme, notamment parce que Windows 11 a écarté de nombreux ordinateurs encore performants à cause de ses exigences matérielles strictes (notamment la puce TPM 2.0).

Comment prolonger la vie de Windows 10 avec le programme ESU ?

Microsoft propose une porte de sortie pour celles et ceux qui ne souhaitent pas (ou ne peuvent pas) migrer vers Windows 11 : le programme ESU (Extended Security Updates). Ce programme offre une année supplémentaire de mises à jour de sécurité, jusqu’en octobre 2026.

Pour les particuliers, il existe trois façons d’y accéder :

Associer un compte Microsoft et sauvegarder vos données sur OneDrive, Utiliser 1 000 points Microsoft Rewards, Payer 30 dollars pour s’inscrire manuellement.

Les entreprises, quant à elles, peuvent acheter jusqu’à trois années d’ESU, prolongeant la sécurité de leurs parcs informatiques jusqu’en 2028.

Même après la fin du support officiel, Microsoft Defender, Microsoft Edge, Chrome, et les apps Microsoft 365 continueront de recevoir des mises à jour de sécurité pendant plusieurs années.

Windows 10 : un système qui a tout changé

Lancé en juillet 2015, Windows 10 avait pour mission de corriger les erreurs de Windows 8, notamment son interface pensée pour les tablettes.

Mais surtout, il a introduit une nouvelle philosophie :

Une mise à jour gratuite pour les utilisateurs de Windows 7 et 8,

Des mises à jour continues deux fois par an,

Et un mot d’ordre : « Windows 10 sera le dernier Windows. »

Pendant 6 ans, Microsoft a tenu cette promesse : 12 versions majeures ont vu le jour entre 2015 et 2021, unifiant l’écosystème comme à l’époque de Windows XP.

Au pic de sa popularité, en 2021, plus de 82 % des PC sous Windows tournaient sur Windows 10.

De « Windows 10X » à Windows 11

En 2019, Microsoft planchait sur un dérivé baptisé Windows 10X, conçu pour les appareils à double écran. Le projet a été abandonné, mais ses innovations visuelles — menu Démarrer centré, barre des tâches revisitée, effets Mica — ont servi de base à Windows 11, lancé en octobre 2021.

Malgré cette transition, Microsoft a continué à mettre à jour Windows 10 :

Versions 21H2 et 22H2,

Intégration de Copilot en 2023,

Et maintenant, un programme ESU grand public, une première dans l’histoire de Windows.

Windows 10, toujours vivant… pour quelques années encore

Même après cette « mort » officielle, Windows 10 n’a pas dit son dernier mot. Entre le programme ESU, les mises à jour antivirus et le soutien des navigateurs, il restera largement utilisable jusqu’en 2026–2028.

Mais Microsoft ne cache pas sa préférence : migrer vers Windows 11 (ou vers un nouveau PC compatible) reste le scénario idéal.

Et pour les plus téméraires, il est encore possible d’installer Windows 11 sur un PC non supporté — avec quelques limitations lors des mises à jour majeures.