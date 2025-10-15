Samsung reste numéro 1 mondial du smartphone au T3 2025, devant Apple et Xiaomi

Malgré le lancement très attendu des iPhone 17, Samsung reste le numéro 1 mondial du smartphone sur la période juillet-septembre 2025.

Selon les derniers rapports préliminaires d’IDC, le géant sud-coréen garde une courte avance sur Apple, confirmant sa domination sur les trois premiers trimestres de l’année.

Un écart minime, mais suffisant

IDC estime que Samsung détient 18,4 % de parts de marché, contre 18 % pour Apple, soit environ 57,7 millions d’unités expédiées pour Samsung, contre 57 millions pour son rival californien.

Un écart infime, mais symbolique, d’autant que le marché mondial est reparti à la hausse, avec une croissance de 2,6 % sur un an pour atteindre 322,7 millions de smartphones livrés au troisième trimestre 2025.

Omdia évoque une progression similaire (environ +3 %), confirmant le retour de la dynamique après deux trimestres relativement stables. « Le secteur du smartphone retrouve une belle croissance malgré les incertitudes économiques », déclare Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC.

Les raisons du succès : innovation et nouveaux formats

La performance de Samsung repose avant tout sur la très bonne réception des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, présentés comme les meilleurs pliables jamais lancés par la marque.

Ces modèles ont su séduire un public plus large grâce à :

des charnières plus robustes,

une meilleure optimisation logicielle,

et une politique tarifaire plus agressive.

Dans le même temps, Apple a signé son meilleur troisième trimestre historique, soutenu par les précommandes solides des iPhone 17, même si leur lancement est intervenu trop tard dans le trimestre pour inverser la tendance.

Le top 5 mondial au T3 2025 selon IDC

Le marché reste extrêmement mature et concentré, mais certains acteurs comme Transsion continuent de tirer leur épingle du jeu dans les marchés émergents grâce à leurs modèles à moins de 200 dollars.

Apple prépare sa revanche au T4

Tous les analystes s’accordent : Apple reprendra la tête au quatrième trimestre, comme chaque année, portée par la période des fêtes.

Les premiers indicateurs montrent que l’iPhone 17 standard dépasse les attentes grâce à :

un stockage revu à la hausse ,

stockage revu à la hausse et un prix inchangé par rapport à l’iPhone 16.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max affichent pour leur part des ventes comparables à celles de leurs prédécesseurs, tandis que le nouvel iPhone Air signe des débuts modestes, sans être un échec face au défunt 16 Plus.

Un marché qui retrouve de la vigueur

Au-delà du duel Apple/Samsung, le chiffre le plus encourageant reste celui-ci : le marché mondial du smartphone croît à nouveau après deux années de stagnation.

Les raisons : la montée en puissance des smartphones abordables dotés d’IA, la diversification des formats pliables, et les programmes de reprise et de financement plus souples, qui facilitent le renouvellement d’appareil. « Les constructeurs ont trouvé la bonne formule : combiner innovation, accessibilité et options de financement intelligentes », souligne Francisco Jeronimo, VP chez IDC.

Samsung et Apple continuent de se disputer la première place, trimestre après trimestre, sans véritable bouleversement. Mais, la tendance globale est claire : le marché se stabilise, les ventes progressent légèrement, et les consommateurs redeviennent attentifs à l’innovation réelle.

Avec l’arrivée massive de smartphones à IA intégrée et l’ouverture de nouveaux segments (comme les pliables plus accessibles), l’industrie semble enfin sortir du tunnel post-pandémie.