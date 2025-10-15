Accueil » OpenAI introduira un contrôle d’âge sur ChatGPT et assouplira ses règles pour les adultes

OpenAI introduira un contrôle d’âge sur ChatGPT et assouplira ses règles pour les adultes

OpenAI introduira un contrôle d’âge sur ChatGPT et assouplira ses règles pour les adultes

OpenAI prépare une évolution majeure de ChatGPT. Dès le mois de décembre, la société mettra en place un système de vérification d’âge afin d’introduire des expériences plus adaptées à chaque catégorie d’utilisateur.

C’est Sam Altman, PDG d’OpenAI, qui a confirmé la nouvelle sur X, évoquant la volonté de « traiter les adultes comme des adultes ».

Un ChatGPT plus personnalisable pour les utilisateurs vérifiés

Selon Altman, cette nouvelle étape permettra à OpenAI d’ajuster le comportement du modèle en fonction de l’âge et du profil des utilisateurs. L’objectif affiché : offrir une expérience plus flexible pour les adultes, tout en maintenant un cadre de sécurité strict pour les mineurs.

OpenAI avait déjà annoncé son intention d’autoriser certains développeurs à créer des expériences « matures » via des GPTs personnalisés, à condition d’implémenter des contrôles d’accès appropriés.

Mieux concilier sécurité et réalisme conversationnel

Altman a également reconnu que ChatGPT était devenu trop restrictif ces derniers mois, notamment pour éviter les dérives liées à la santé mentale. Cette prudence avait rendu l’assistant « moins utile et moins agréable » pour certains utilisateurs.

« Nous avons désormais des outils plus précis pour détecter les situations sensibles. Cela nous permet d’assouplir les règles tout en garantissant la sécurité des utilisateurs », explique Altman.

Dans la foulée, OpenAI a annoncé la création d’un conseil sur le bien-être et l’IA, composé de huit chercheurs et experts en psychologie, technologies et éthique. Ce groupe de travail aura pour mission de guider les décisions de l’entreprise sur les sujets sensibles, y compris les conversations liées au stress, à la santé mentale et à l’usage responsable de l’intelligence artificielle.

Retour de GPT-4o et ajustements de GPT-5

Parallèlement, OpenAI prépare aussi une mise à jour de ChatGPT pour rendre GPT-5 plus fluide et plus « humain », dans la lignée de GPT-4o. Ce dernier avait été réintroduit après des retours d’utilisateurs regrettant que GPT-5 paraisse plus froid et moins naturel dans ses interactions.

Ces annonces illustrent la volonté d’OpenAI de trouver un équilibre entre responsabilité et liberté d’usage. L’entreprise semble prête à donner davantage de contrôle aux utilisateurs adultes tout en renforçant la protection des publics sensibles — une approche qui devrait définir une nouvelle phase dans l’évolution de ChatGPT.