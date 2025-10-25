Honor Magic 8 Lite : un nouveau modèle plus abordable repéré en ligne

Honor s’apprête à élargir sa gamme Magic 8 avec une version plus accessible : le Magic 8 Lite. Après le lancement des Magic 8 et Magic 8 Pro en Chine, ce nouveau modèle est apparu sur Icecat, une plateforme de fiches produits, confirmant plusieurs détails techniques.

Magic 8 Lite: Écran AMOLED 1.5K et design plat

Selon la fiche, le Magic 8 Lite sera doté d’un écran AMOLED plat de 6,79 pouces avec une résolution 1.5K. Le smartphone se positionne comme une version allégée, mais toujours soignée du Magic 8, reprenant le format moderne et les bordures fines de ses grands frères.

Côté photo, Honor aurait opté pour un double module arrière comprenant un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels. À l’avant, un capteur selfie de 16 mégapixels prendra place dans un poinçon central.

Sous le capot, le Magic 8 Lite embarquerait une batterie de 7 500 mAh, un chiffre impressionnant pour un modèle milieu de gamme. Le téléphone prendra en charge la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, le GPS, et disposera d’un port USB-C. Un capteur d’empreintes digitales et les capteurs habituels (lumière, proximité, gravité, gyroscope) sont également mentionnés.

Le smartphone ne serait disponible qu’en coloris Midnight Black, avec un poids de 189 g pour des dimensions de 161,9 × 76,1 × 7,76 mm.

Snapdragon 6 Gen 4 confirmé et Android 15 à bord

Le Google Play Console confirme la présence du Snapdragon 6 Gen 4 (SM6650) comme processeur. Côté mémoire, le Magic 8 Lite proposerait des configurations de 8 ou 12 Go de RAM, associées à 256 ou 512 Go de stockage. L’appareil fonctionnera sous MagicOS 9, basé sur Android 15.

Le Magic 8 Lite viendra compléter la série aux côtés des Magic 8 et Magic 8 Pro, tous deux équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5 et de fiches techniques haut de gamme :

triple capteur photo,

certification IP68/IP69,

et batteries atteignant 7 200 mAh.

Avec ce modèle « Lite », Honor semble vouloir offrir une alternative plus abordable sans trop sacrifier sur l’autonomie ni sur les performances essentielles.