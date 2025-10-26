Accueil » Snapdragon 6s Gen 4 : Qualcomm améliore ses puces milieu de gamme… et complique encore sa nomenclature

Si vous trouvez les noms des processeurs Qualcomm Snapdragon confus, vous n’êtes pas seuls. La marque vient d’ajouter un nouveau modèle à la liste : le Snapdragon 6s Gen 4, destiné aux smartphones milieu de gamme abordables.

Mais attention : malgré son nom, cette puce est moins puissante que le Snapdragon 6 Gen 4, et se situe en dessous du 7s Gen 4.

Bref, un vrai casse-tête marketing.

Snapdragon 6s Gen 4: Des performances CPU et GPU en nette hausse

Gravé en 4 nm par Samsung, le Snapdragon 6s Gen 4 intègre :

4 cœurs de performance cadencés jusqu’à 2,4 GHz,

4 cœurs d’efficacité à 1,8 GHz.

Selon Qualcomm, le nouveau processeur offre +36 % de performances CPU et +59 % de performances GPU par rapport à son prédécesseur, le 6s Gen 3.

Côté compatibilité, la puce gère les écrans full HD+ jusqu’à 144 Hz, la 5G mmWave et sub-6 GHz, le Wi-Fi 6E, ainsi que la mémoire LPDDR5x (jusqu’à 12 Go) et le stockage UFS 3.1.

Un ISP polyvalent, mais sans IA

Le Qualcomm Spectra ISP prend en charge un capteur photo unique jusqu’à 200 mégapixels, ou deux capteurs 16 mégapixels avec vidéo 2K à 30 fps. Cependant, aucune fonctionnalité d’intelligence artificielle n’est mentionnée.

Un choix logique : les smartphones équipés du 6s Gen 3 se vendaient autour de 300 à 400 euros, une gamme où les fonctions IA restent rares. Pour en bénéficier, il faudra viser plus haut — les Snapdragon 6 Gen 4, 7 Gen 4 et 7s Gen 4 intègrent déjà des moteurs IA.

Une amélioration bienvenue pour les milieux de gamme

Tout le monde parle du Snapdragon 8 Elite Gen 5, mais les vraies avancées technologiques se jouent souvent dans le milieu de gamme. Ces puces plus accessibles équipent la majorité des smartphones vendus dans le monde, et leur progression rapide montre à quel point le marché se démocratise.

Le Snapdragon 6s Gen 4 n’aura peut-être pas les projecteurs braqués sur lui, mais il contribuera à rendre les téléphones à 300–400 euros plus rapides, plus fluides et plus complets.